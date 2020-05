Jang Na Ra tiết lộ lý do chưa lấy chồng

Hôm 13.5, Jang Na Ra cùng dàn diễn viên phim Oh My Baby (tựa Việt: Mẹ đơn thân) gồm Go Joon, Park Byung Eun, Jung Eun Joo có buổi giới thiệu tác phẩm với giới truyền thông. Tại đây, minh tinh 39 tuổi gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung và tràn đầy sức sống. Cô không chỉ hào hứng chia sẻ những điều thú vị xoay quanh vai diễn mới mà còn bật mí về cuộc sống hiện tại.