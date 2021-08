Jenna Andrews đồng tác giả ca khúc ‘Butter’ của BTS hé lộ chuyện sáng tác

“Bài hát có tựa What Am I Gonna Do và nó thật tệ. Thật kinh khủng nhưng bạn phải bắt đầu từ đó, đúng không?”, Jenna Andrews nói với tờ People.

What Am I Gonna Do không phá vỡ bất kỳ kỷ lục nào của Billboard nhưng Jenna Andrews đúng khi phải bắt đầu mới có thể tạo dựng một sự nghiệp đang thành công bao gồm cả sự hợp tác với nhóm nhạc, ca sĩ lừng danh thế giới như BTS và Noah Cyrus.

Jenna Andrews (35 tuổi) thắng lớn khi đồng sáng tác ca khúc Butter, viết Permission to Dance cùng Ed Sheeran cho BTS, làm nhà sản xuất ca khúc Dynamite cho nhóm siêu sao K-pop BTS.

Cô giải thích về quá trình sản xuất Dynamite: “4 giờ sáng đối với tôi và 7 giờ tối đối với nhóm BTS. Tôi gửi ghi chú bằng giọng nói, hướng dẫn về cách hòa âm hoặc sắp xếp bản nhạc. Sau đó nhóm BTS bắt đầu thể hiện rồi gửi phần nhạc cùng lời cho tôi. Có lúc tôi hỏi, 'Ồ, còn cái này thì sao?' và gửi lại. Cứ thế mà chúng tôi làm việc. Tôi chưa bao giờ làm điều tương tự trước đây nhưng ca khúc thực sự đã thành công”.

Nhóm BTS trình diễn ca khúc Butter ẢNH: TIME

Jenna Andrews cũng đồng sáng tác hit TikTok của Benee là Supalonely, phát hành tháng 3.2020, đạt hơn 6,9 tỉ lượt views chỉ trong 1 tháng.

Những thành công chỉ là bước khởi đầu khi Jenna Andrews tham gia ngành công nghiệp âm nhạc, bắt đầu bằng hợp đồng với tập đoàn âm nhạc Island Def Jam (Mỹ). Cô ký hợp đồng với tập đoàn này trong 7 năm, hy vọng rằng những thành công, kinh nghiệm của mình trong ngành công nghiệp giải trí hiện do nam giới thống trị có thể được sử dụng để biến nó thành một nơi tốt hơn cho các phụ nữ trẻ.

“Tôi phải đối phó với tất cả những gì mà phụ nữ phải chịu đựng: bị phản đối, cảm giác như bạn phải nói lời đồng ý với một người đàn ông trong khi bạn không muốn chỉ vì họ nắm quyền”, Jenna thú nhận.

Jenna Andrews cũng nói rằng cô bị thúc đẩy làm việc “chăm chỉ hơn 10 lần” - điều mà cô thực sự biết ơn cho thành công hôm nay. “Tôi đánh giá cao điều đó, bởi vì thành thật mà nói, liệu tôi có được vị trí như ngày hôm nay nếu tôi không làm việc như vậy không? Nó thúc đẩy tôi, khiến tôi muốn làm việc chăm chỉ hơn”.

Jenna Andrews và người quản lý đã phát triển ý tưởng cho The Green Room ẢNH: PEOPLE

Với góc nhìn sâu sắc, cô ra mắt loạt podcast The Green Room - một dự án dài khoảng 25 tập cung cấp cho các nghệ sĩ không gian để thảo luận về mọi thứ, từ sức khỏe tinh thần đến thành công cá nhân và cả việc sáng tác của họ.

Jenna Andrews cho biết cô và người quản lý đã phát triển ý tưởng cho The Green Room ngay trước khi bị cách ly do dịch Covid-19 , với mục tiêu là “kể những điều liên quan đến việc sáng tác mà mọi người không biết” thông qua cuộc trò chuyện thẳng thắn.

The Green Room cũng được sản xuất cùng với The Jed Foundation - một tổ chức phi lợi nhuận nhằm bảo vệ sức khỏe cảm xúc, ngăn ngừa tự tử ở thanh thiếu niên và thanh niên - và tổ chức phi lợi nhuận She Is The Music nhằm tăng số lượng phụ nữ làm việc trong lĩnh vực âm nhạc.

Jenna Andrews nói thêm The Green Room quy tụ các khách mời nổi tiếng giúp cô mở rộng tầm mắt.