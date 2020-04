Jeon So Min rút khỏi ‘Running Man’, phủ nhận tin đồn nhiễm Covid-19

Trang Koreaboo vừa dẫn thông tin từ Sports Chosun cho biết nữ diễn viên Jeon So Min phải nhập viện vì kiệt sức sau thời gian làm việc quá sức.

Gần đây, lịch trình của Jeon So Min dày đặc. Vì vậy, nữ diễn viên cần được nghỉ ngơi và phục hồi sức khoẻ. Công ty chủ quản IM Entertainment xác nhận tình trạng của Jeon So Min không liên quan gì đến Covid-19. Nhà sản xuất chương trình Running Man – ông Choi Bo Pil cũng xác nhận thông tin Jeon So Min nhập viện và tiết lộ nữ diễn viên “đang kiểm tra vì một bệnh nhẹ”. Trang Koreaboo dẫn một trang tin tức khác cũng cho biết Jeon So Min nhập viện do kiệt sức vì lịch trình quá dày.

Cô nàng "kém duyên nhất" Running Man nghỉ 1 tháng

Bác sĩ đã khuyên Jeon So Min nghỉ ngơi nhưng quyết định nằm ở chính nữ nghệ sĩ và ê-kíp. Công ty chủ quản đã bàn bạc xem liệu có dừng hết toàn bộ lịch trình, cũng như xem xét việc nữ diễn viên có tham gia được trong tập tiếp theo của Running Man hay không. IM Entertainment xác nhận Jeon So Min cần nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe vì gần đây nữ diễn viên khá mệt mỏi.

Jeon So Min tạm ngưng xuất hiện trên chương trình Running Man trong một tháng tới Ảnh: Koreaboo Sau khi thảo luận, quyết định cuối cùng được đưa ra là Jeon So Min sẽ tạm ngừng các hoạt động đã lên kế hoạch trước mắt, trong đó có cả việc tham gia chương trình truyền hình thực tế cố định mỗi tuần là Running Man. Jeon So Min tạm ngưng xuất hiện trên chương trình trong một tháng tới đây. Công ty quản lý của nữ diễn viên đã thông báo đến ê-kíp thực hiện chương trình.

Jeon So Min trong phim East of Eden và poster phim Ảnh: YouTube, MBC

Kể từ khi tham gia Running Man từ tập 346 vào năm 2014, Jeon So Min liên tục gây tranh cãi vì cách ứng xử với tiền bối và các khách mời hay thời lượng lên hình quá nhiều bởi mang danh "bạn thân" của đạo diễn. Được biết đến nhiều qua Running Man nhưng sự nghiệp phim ảnh của cô được đánh giá là không ấn tượng.

Tham gia đóng phim từ năm 2004, nhưng mãi đến năm 2013, Jeon So Min mới có vai chính đầu tiên. Phim Princess Aurora (Công chúa Aurora) là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của Jeon So Min, giúp cô nhận được giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải MBC Drama Awards năm 2013. Jeon So Min từng góp mặt trong East Of Eden (Phía đông vườn địa đàng), The Bride Of Habaek (Cô dâu thủy thần), My Secret Romance (Bí mật ngọt ngào), Drinking Solo (Uống rượu một mình), Something About 1 Percent (Hạnh phúc bất ngờ)…