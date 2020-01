Jessica Simpson tiết lộ thời thơ ấu bị lạm dụng tình dục

Theo chia của giọng ca đình đám nước Mỹ, 5 năm trước, cô đã nhận được lời đề nghị viết một cuốn sách về động lực sống sau những biến cố trong cuộc sống. Tuy nhiên, ngôi sao 40 tuổi đã từ chối vì cô biết trong thâm tâm mình, cô vẫn chưa vượt qua những nỗi sợ, ám ảnh của bản thân. “Tôi cảm thấy không thoải mái khi thành thật nói tất cả về mình”, Jessica Simpson thừa nhận. Thế nhưng 5 năm sau, suy nghĩ của ngôi sao 8X này đã thay đổi, cô quyết định sẽ tiết lộ về những khó khăn mà bản thân đã chịu đựng trong cuốn hồi ký Open Book dự kiến phát hành vào tháng 2.2020. Hé lộ một phần nội dung với tạp chí People, ngôi sao 40 tuổi cho biết đây là lần đầu cô tiết lộ chuyện bị lạm dụng tình dục.

Nữ ca sĩ 40 tuổi quyết định tiết lộ những bí mật đời tư sau nhiều năm giữ kín ẢNH: INSTAGRAM NV

Cụ thể, giọng ca I wanna love you forever kể cô bắt đầu bị lạm dụng tình dục vào năm lên 6, khi nữ ca sĩ ngủ chung giường cùng con gái của một người bạn thân thiết với gia đình mình. Ban đầu, mọi chuyện chỉ dừng ở những trò đùa giỡn, sau đó mỹ nhân này bắt đầu phải hứng chịu những sự tấn công dữ dội và ám ảnh hơn. Jessica Simpson cho biết khi ấy cô đã vô cùng sợ hãi và cho rằng bản thân bị đối xử như vậy do lỗi của mình. Bởi khi ấy chỉ là một đứa trẻ, nữ ca sĩ đã rất hoang mang và không dám kể với bố mẹ. “Tôi là nạn nhân của lạm dụng tình dục nhưng lúc ấy bản thân lại cảm thấy lo lắng vì cho rằng mọi chuyện xảy đến là do lỗi của tôi”, ngôi sao 40 tuổi nói về lý do chọn cách im lặng.

Mãi đến khi đã là đứa trẻ 12 tuổi, Jessica Simpson mới quyết định tiết lộ câu chuyện năm xưa cho bố mẹ khi cả nhà đang ngồi trên xe. Mẹ của nữ ca sĩ khi ấy đã giật mình và hét vào mặt chồng: “Lúc đó em đã nói có gì đó bất thường đang xảy ra mà”. Sau khi biết được sự thật đau lòng này, bố mẹ của cô không nói bất cứ gì trong suốt quãng đường đi. “Từ đó, tôi không bao giờ ở nhà bạn bè của bố mẹ mình nữa và chúng tôi cũng không bao giờ đề cập đến những gì mà tôi đã kể lại”, chủ nhân hit Where you are tiết lộ thêm.

Sau nhiều khó khăn, sóng gió, Jessica Simpson đang có sự nghiệp kinh doanh ổn định và tổ ấm viên mãn ẢNH: INSTAGRAM NV

Bên cạnh việc tiết lộ chuyện lạm dụng, mỹ nhân sinh năm 1980 cũng tiết lộ bản thân đã trải qua quãng thời gian khó khăn vì áp lực công việc, những căng thẳng trong chuyện tình cảm cùng hàng loạt vấn đề đau đầu khác ập đến. Ca sĩ đình đám tiết lộ có thời gian cô thường xuyên mượn rượu để giúp bản thân xoa dịu tinh thần và từng có ý định tự tử bằng thuốc cùng các loại đồ uống có cồn. Tuy nhiên, sau thời gian khó khăn này, Jessica Simpson quyết định cai nghiện rượu và lấy lại sự tỉnh táo vào tháng 11.2017. Từ đó đến nay, người đẹp gần như không đụng đến rượu.

Jessica Simpson sinh năm 1980, cô được biết đến là ca sĩ, diễn viên và nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tại Mỹ. Nhờ năng khiếu ca hát xuất chúng, năm 16 tuổi, ngôi sao này đã có hợp đồng thu âm giá trị với Comlobia Records và phát hành album đầu tay Sweet Kisses vào năm 1999 với hơn 4 triệu bản được tiêu thụ khắp thế giới. Những năm cuối thập niên 1990 và đầu thập niên 2000, cái tên Jessica Simpson nổi đình nổi đám với hàng loạt album chất lượng: Irresistible, In This Skin, ReJoyce: The Christmas Album, A Public Affair…

Ở những năm tháng đỉnh cao của sự nghiệp, vẻ đẹp gợi cảm, ngọt ngào của nữ ca sĩ này cũng được truyền thông ca ngợi hết lời. Năm 2004, ngôi sao nhạc pop này được tạp chí Maxim vinh danh là người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh. Về đời tư, Jessica Simpson từng trải qua đổ vỡ hôn nhân với Nick Lachey trước khi sở hữu tổ ấm hạnh phúc với ông xã Eric Johnson và ba nhóc tì kháu khỉnh như hiện tại.