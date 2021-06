‘Joe Biden - Từ Scranton đến Nhà Trắng’ - một hành trình hồi sinh cho tương lai

Phóng viên thường trú tại Washington, Jean-Bernard Cadier đã kể lại khá chi tiết trong cuốn sách Joe Biden - Từ Scranton đến Nhà Trắng từng chặng lộ trình và chiến dịch tranh cử, từ cuộc họp nhóm cử tri đầu tiên đến đại hội đảng Dân chủ vào tháng 7.2020 của Joe Biden, người mà Donald Trump - Tổng thống sắp mãn nhiệm, trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11, đã gọi là "Joe ngủ gật".

Cuộc điều tra của Jean-Bernard Cadier lần theo lộ trình của Joe Biden, từ tuổi thơ điển hình của nước Mỹ thời trước, ở Pennsylvania, cho đến tám năm làm Phó tổng thống, sống trong cái bóng của Barack Obama. Những tựa đề các phần như: Joey ở Scranton, Chiếc xe hơi Corvette, Vụ tai nạn, Lời hứa, Đại họa Covid, Liệu ông ấy có quá già?, Kết thúc điên rồ của chiến dịch tranh cử, Chiến thắng kỳ cục… đã dẫn đắt bạn đọc vào câu chuyện Biden nhiều kịch tính và cũng không ít bi kịch.

Ở tuổi 77, Joe Biden cho biết đã sẵn sàng cho cuộc đua đến Nhà Trắng lần cuối cùng, tin chắc tuổi tác của ông là cây át chủ bài để xoa dịu một nước Mỹ đang bị chấn thương tâm thần do sự hỗn loạn trong kỷ nguyên Trump.

Cách đây đúng 48 năm, Joe Biden đã giành chiến thắng đầu tiên trong cuộc bầu cử vào Thượng viện, một chiến thắng cũng rất sít sao. Kể từ đó, ông đã không ngừng mơ đến Nhà Trắng, với ba lần ra ứng cử, và ba lần khác ông nghĩ về việc này.

Và lần này Joe Biden đã thành công. Trong bài phát biểu của mình, ông nói: “Tôi rất vinh dự khi các bạn đã chọn tôi để lãnh đạo đất nước vĩ đại của chúng ta”, “My fellow Americans, đồng bào thân yêu của tôi…”. Bài diễn văn mà ông đã dành suốt cuộc đời để soạn thảo nó. “Chúng ta cần phải khôi phục linh hồn của nước Mỹ”, câu nói được ông nhấn mạnh hai lần chính là khẩu hiệu mà ông đã tung ra trong chiến dịch tranh cử của mình 18 tháng trước đó, và cũng là chủ đề chiến dịch tranh cử đầu tiên của Biden, vào năm 1988. “Một tổng thống không tìm cách chia rẽ các dân tộc, mà là hợp nhất”, đó chính là những gì Biden đã làm trong suốt cuộc đời chính trị ở cánh trung của mình.

Việc Joe Biden đề cử một phụ nữ làm phó tổng thống đã nhấn mạnh sự tương phản với tư tưởng trọng nam khinh nữ phổ biến của thời Trump; và là một phụ nữ da màu, một minh chứng để quay lưng lại với hơi hướng phân biệt chủng tộc trong suốt bốn năm qua.

Cuốn sách thu hút độc giả không chỉ bằng câu chuyện con đường và đích đến của Joe Biden, mà còn bởi song hành theo đó là đời sống gia đình của ông. Đời sống gia đình và đời sống chính trị của Joe Biden đã luôn luôn được gắn kết chặt chẽ, trải qua các thử thách khủng khiếp để rồi lại hồi sinh một cách ngoạn mục. Joe Biden đã bị “đánh gục” nhiều lần. Khi vợ và con gái ông chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Khi căn bệnh ung thư đã lấy đi người con trai Beau của ông. Khi chính bản thân ông bị vỡ đoạn phình động mạch, đến mức một linh mục đã đến xức dầu lâm chung cho ông. Mỗi lần như vậy, ông đều gượng đứng dậy. Tin chắc rằng mỗi thử thách ấy đều giúp ông hiểu rõ hơn những cực nhọc và khó khăn của đồng bào mình.

“Bác Joe”, như mọi người vẫn gọi ông như thế, là một phần của gia đình người Mỹ. Đối diện với Trump, Joe Biden tuyên bố ông muốn phục hưng “linh hồn của nước Mỹ”, tức là một ý tưởng chắc chắn về đất nước mà ông đã bảo vệ suốt cả đời mình.

Liệu Joe Biden sẽ trở thành một tổng thống đặc biệt, vì đã đắc cử trong những hoàn cảnh đặc biệt, hệt như Franklin D. Roosevelt đã từng đắc cử trước ông? Dù sao đi nữa, ông có một kế hoạch. Và ông đã tinh chỉnh nó trong suốt năm mươi năm.

Joe Biden sẽ phải tiến lên trên nền cát lún. Nơi mà, với một phần dân chúng đang ngày tăng, các sự việc không còn quan trọng nữa và bài phát biểu trước công chúng vốn thường bị nghi ngờ. Người ta không quên Donald Trump đã mời đến Nhà Trắng một trong những người đại diện của phong trào QAnon, nơi tố cáo một âm mưu ấu dâm và quái ác chống lại ngài tổng thống tỷ phú… Tân tổng thống sẽ phải hòa giải nước Mỹ với một thế giới đang rất ốm yếu.

“Tôi đã luôn nghĩ rằng chúng ta có thể định nghĩa nước Mỹ trong một thành ngữ duy nhất: The sky is the limit… Chưa từng có điều gì mà chúng ta đã không thể hoàn thành khi đồng tâm hiệp lực”, Joe Biden nói, và ông khẳng định: “Lịch sử đã dạy chúng ta rằng chính trong những giờ phút đen tối nhất mà đất nước này đã đạt được những bước tiến lớn. Đấy mới chính là nước Mỹ: chúng ta thẳng tiến. Hơn nữa, đó chính là điều mà người Mỹ chúng ta có thể làm tốt nhất: Chúng ta đang xây dựng tương lai”.