Johnny Depp bị tòa tuyên hành hung vợ, thua kiện tờ The Sun

Ngày 2.11 (giờ địa phương), Thẩm phán Tòa án Tối cao London (Anh) ra phán quyết rằng Johnny Depp đã nhiều lần hành hung vợ cũ và khiến cô lo sợ tính mạng bị đe dọa. Tòa án London bác bỏ mọi yêu cầu của Johnny Depp sau 3 tháng xét xử.

Trong một phán quyết có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng và sự nghiệp của Johnny Depp (57 tuổi), Thẩm phán Andrew Nicol cho biết ông đã chấp nhận cáo buộc từ vợ cũ của tài tử bom tấn Pirates of Caribbean - nữ diễn viên Amber Heard (34 tuổi), rằng anh đã tấn công cô một cách thô bạo trong mối quan hệ 5 năm đầy sóng gió của họ.

Thẩm phán Andrew Nicol nói: “Tôi nhận thấy rằng phần lớn các cáo buộc ông Johnny Depp vụ tấn công bà Amber Heard đã được chứng minh theo Luật dân sự”. Các luật sư của Johnny Depp mô tả phán quyết là “sai lầm vì gây ra hoang mang”, và nói rằng sẽ thật nực cười nếu thân chủ không kháng cáo.

Johnny Depp đã kiện News Group Newspaper's- nhà xuất bản của tờ The Sun- về một bài báo đăng năm 2018 chỉ rõ rằng anh đã dùng bạo lực với vợ cũ Amber Heard.

Thẩm phán Andrew Nicol phán quyết các cáo buộc của tờ báo “về cơ bản là đúng”. Trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa tại London, thẩm phán đã thụ lý toàn bộ bằng chứng từ Johnny Depp lẫn Amber Heard về cuộc hôn nhân đầy bạo lực của họ, những cuộc tình bị cáo buộc, lối sống thác loạn của Johnny Depp, cuộc chiến đấu với rượu và ma túy và hàng loạt cơn điên xảy ra giữa hai người.

Amber Heard nói rằng Johnny Depp biến thành một “quái vật”, sau khi nghiện ma túy và rượu. Anh ta thường đe dọa sẽ giết cô. Cô kể chi tiết về 14 lần bị nam diễn viên bóp cổ, đấm đá, tát, húc đầu... Andrew Nicol cho biết ông chấp nhận 12 trong số 14 lần này là sự thật, bao gồm cả việc hành hung Amber Heard sau bữa tiệc sinh nhật lần thứ 30 của cô và một vụ khác khiến cô bị bầm mặt. Ông chấp nhận lời khai về vụ cô bị hành hung về thể xác lẫn tinh thần kéo dài ba ngày khi họ ở Úc. “Tôi chấp nhận việc ông Johnny Depp khiến bà Amber Heard sợ hãi về tính mạng”, Thẩm phán đã tuyên.

Johnny Depp và Amber Heard cặp kè nhau nhau khi tham gia phim The Rum Diary năm 2011 và kết hôn 4 năm sau đó rồi ly hôn vào năm 2016. Johnny Depp đã khai trước tòa rằng anh không bao giờ dùng vũ lực với vợ cũ, những lời khai của vợ cũ là một trò lừa bịp và anh đã bị mất đầu ngón tay sau khi cô ấy ném chai vodka vào mình khi hai người ở Úc.

Tuy nhiên Thẩm phán Andrew Nicol bác bỏ các cáo buộc của anh, trong đó có việc Johnny Depp mô tả Amber Heard là một kẻ đào mỏ và những tuyên bố của vợ cũ là trò lừa bịp.

Các luật sư của Johnny Depp cho biết có “vấn đề” khi thẩm phán đã dựa vào lời khai của Amber Heard trong khi bác bỏ bằng chứng cứ của cảnh sát, trợ lý cũ của nữ diễn viên và các nhân chứng khác chống lại các lời khai, bằng chứng của cô đưa ra. Đại diện công ty luật Schillings cho biết: “Phán quyết của tòa án thiếu sót đến mức thật nực cười nếu ông Johnny Depp không kháng cáo quyết định này”.

Tờ The Sun cho biết phán quyết này là một “chiến thắng tuyệt vời” cho tự do báo chí. “Các nạn nhân bị bạo lực gia đình không bao giờ được im lặng và chúng tôi cảm ơn thẩm phán đã xem xét cẩn thận. Cảm ơn Amber Heard vì sự can đảm của cô ấy trong việc đưa ra bằng chứng ở tòa án”, tờ báo viết trong một tuyên bố.