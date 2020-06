Johnny Depp lồng tiếng cho phim hoạt hình “siêu ngắn”

Đây loạt phim hoạt hình ngắn đầu tiên dành riêng cho thiết bị di động, gồm 250 tập, mỗi tập dài 5 phút, xoay quanh cuộc phiêu lưu của một nhóm chim hải âu đang hầu hạ con hải mã độc ác tên Otto. Diễn viên Cướp biển vùng Caribbean lồng tiếng cho con chim hải âu Johnny Puff, là một cựu ngôi sao nhạc rock ở Bắc Cực. Theo nhà sản xuất người Ý Andrea Iervolino của hãng phim Iervolino Entertainment, nhân vật Johnny Puff thể hiện phần nào tính cách thật của Johnny Depp.

Theo trang Daily Mail, dự án vừa nêu là sự tái hợp giữa “thuyền trưởng Jack Sparrow” với nhà sản xuất Andrea Iervolino. Lần hợp tác gần đây nhất của hai người là vào năm ngoái với bộ phim Wating for the Barbarians (Canh chờ bọn mọi rợ). Tạp chí Variety cho biết bản phát hành kỹ thuật số của bộ phim Waiting for the Barbarians sẽ sớm được phát hành tại Mỹ sau khi kế hoạch ra rạp bị gián đoạn do dịch Covid-19