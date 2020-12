Johnny Depp tìm cách để vợ cũ Amber Heard bị thay thế trong bom tấn 'Aquaman'

Johnny Depp đã thua vụ kiện ở Anh vào tháng 11 khi thẩm phán đưa ra phán quyết bài báo “đánh vợ” của tờ The Sun “về cơ bản là đúng”.

Nam diễn viên 57 tuổi đã liên hệ với chị gái của mình - nhà sản xuất Christi Dembrowski - về vai diễn của Amber Heard trong phim bom tấn của Warner Bros. Chi tiết này được cung cấp trước phán quyết của Thẩm phán Andrew Nicol khi xét xử vụ kiện tờ The Sun được cho là bôi nhọ Johnny Depp ở Anh, theo báo The Hollywood Reporter.

“Em muốn cô ấy bị thay thế trong phim của Warner Bros.” Johnny Depp viết cho Christi Dembrowski. Adam Waldman, luật sư của Johnny Depp, không trả lời yêu cầu bình luận vụ việc của phóng viên tạp chí People.

Amber Heard trong phim Aquaman ẢNH: IMDB

Trong phiên tòa, Johnny Depp thừa nhận anh có đề cập đến bộ phim Aquaman do James Wan đạo diễn, ra rạp năm 2018, với vai chính dành cho Jason Momoa (Aquaman) và Amber Heard (Mera). Nữ diễn viên 34 tuổi tiếp tục vào vai nữ chính Mera, người tình của Aquaman trong phần 2.

Amber Heard đã dập tắt tin đồn cô sẽ bị thay thế trong phần tiếp theo của Aquaman trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Entertainment Weekly vào tháng 11. Cô nói: “Tôi rất vui mừng về lượng người hâm mộ yêu thích bộ phim và sự tán thưởng của khán giả dành cho Aquaman. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ trở lại. Tôi rất hào hứng khi quay tiếp phần 2. Chỉ những người hâm mộ mới thực sự làm cho Aquaman và Aquaman 2 có được quay hay không”.

Amber Heard cũng xác nhận “chiến dịch trả tiền trên mạng xã hội ” tạo áp lực liên quan đến vai diễn của cô trong phần tiếp theo “không hiệu lực”.

Trong khi Johnny Depp thất bại chuyện thay thế Amber Heard trong phim Aquaman, việc thua vụ kiện tờ The Sun đã khiến anh phải trả giá đắt. Vào tháng 11, nam diễn viên cho biết trong một bài đăng trên Instagram rằng Warner Bros. đã yêu cầu anh từ bỏ vai Grindelwald trong loạt phim Fantastic Beasts and Where to Find Them và anh đã đồng ý.

“Sau cùng, tôi muốn nói điều này. Phán quyết của tòa án Anh sẽ không thay đổi cuộc chiến của tôi để nói lên sự thật và tôi xác nhận rằng sẽ kháng cáo. Tôi tiếp tục chứng minh rằng những cáo buộc chống lại tôi là sai sự thật. Cuộc đời và sự nghiệp của tôi sẽ không chấm hết vào thời điểm này”, Johnny Depp cho biết.

Johnny Depp đã bị Thẩm phán Andrew Nicol từ chối kháng cáo trong vụ án, nhưng đầu tháng này, nam diễn viên đã trực tiếp nộp đơn lên Tòa phúc thẩm của Anh trong một nỗ lực khác nhằm lật lại phán quyết của thẩm phán, theo The Hollywood Reporter.

Johnny Depp và Amber Heard gặp nhau trên phim trường The Rum Diary năm 2011 và kết hôn vào tháng 2.2015 đến tháng 5.2016 thì ra tòa ly dị.