Julia Garner diện trang phục của Công Trí lên nhận giải Emmy đầu tiên trong sự nghiệp

Lễ trao giải Emmy 2019 - sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những tên tuổi trong lĩnh vực truyền hình, vừa diễn ra vào sáng 23.9 (giờ Việt Nam). Giữa dàn sao đình đám của Hollywood tề tựu trên thảm đỏ năm nay, Julia Garner nằm trong số những ngôi sao mặc đẹp nhất sự kiện với chiếc đầm tím nổi bật nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Công Trí vừa được anh giới thiệu trên đất Mỹ. Gam màu tím nữ tính của mẫu thiết kế đã khéo léo tôn lên nước da trắng của mỹ nhân 25 tuổi. Chi tiết cut-out tinh tế tại phần eo đồng thời tôn lên hình thể gợi cảm của cô. Phần chất liệu trong suốt, mềm rũ không những sang trọng, mà còn giúp tạo hiệu ứng chuyển động thanh thoát, bay bổng mỗi khi Julia Garner di chuyển trên thảm đỏ và sân khấu nhận giải.

Julia Garner lộng lẫy trên thảm đỏ Emmy ẢNH: REUTERS

Thiết kế của nhà tạo mẫu Việt không những chỉ xuất hiện cùng Julia Garner trên thảm đỏ, mà còn chứng kiến khoảnh khắc đáng giá nhất của nữ nghệ sĩ - khoảnh khắc cô được tôn vinh vì những cống hiến nghệ thuật của mình ẢNH: REUTERS

Đáng chú ý, tên sân khấu của giải Emmy Award 2019, Julia Garner được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong loạt phim chính kịch cho vai diễn Ruth Langmore trong series Ozark của Netflix. Mỹ nhân 25 tuổi vượt qua hàng loạt đối thủ "nặng ký" của Games Of Thrones gồm: Lena Headey, Gwendoline Christie, Sophie Turner và Maisie Williams cũng như màn thể hiện của Fiona Shaw trong phim Killing Eve để có được tượng vàng Emmy đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Dưới ánh đèn lộng lẫy của sân khấu lễ trao giải danh giá, chiếc đầm của nhà thiết kế Công Trí kết hợp cùng bàn tay nghệ thuật của chuyên viên trang điểm make-up quốc tế Hung Vanngo, đã giúp nữ diễn viên xuất hiện thanh nhã, tỏa sáng như một nữ thần trong khoảnh khắc lên nhận giải và phát biểu trước đám đông.

Julia Garner là nghệ sĩ quốc tế thứ 2 lựa chọn thiết kế nằm trong bộ sưu tập Đi nhặt hạt sương nghiêng của Công Trí để khoe sắc trên thảm đỏ. Trước nữ diễn viên sinh năm 1994, ca sĩ Camila Cabello từng xuất hiện nổi bật với bộ cánh đến từ nhà tạo mốt người Việt tại sự kiện iHeartRadio Music Festival vào cuối tuần qua ẢNH: REUTERS

Julia Garner sinh năm 1994 và là diễn viên truyền hình đang được chú ý tại Hollywood. Bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 15 tuổi, người đẹp đã bỏ túi nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như: Martha Marcy May Marlene, The Perks of Being a Wallflower, Sin City: A Dame to Kill For, Electrick Children, We Are What We Are, Grandma, Tomato Red, The Americans... Nhắc đến Julia Garner, khán giả sẽ nhớ nhiều nhất đến vai diễn Ruth Langmore của cô trong loạt phim truyền hình tội phạm Ozark do Netflix sản xuất.