Jumanji: Welcome to the Jungle là phần tiếp theo (sequel) nối tiếp tinh thần tác phẩm ra đời 22 năm trước Jumanji của đạo diễn Joe Johnston. Thế nhưng tác phẩm của đạo diễn Jake Kasdan, nhờ sự trợ giúp của ê-kíp chuyên nghiệp và sự phát triển của kỹ xảo đã giúp cho bộ phim có một vị trí cao hơn tác phẩm gốc. Phim kể về cuộc phiêu lưu của bốn cô cậu học sinh trung học trong thế giới kỳ ảo mang tên Jumanji. Trong thế giới này, họ mang hình dạng cơ thể khác (thế thân) do nhân vật mình đã chọn. Trải qua sự ngơ ngác ban đầu, họ dấn thân vào cuộc chơi kỳ thú với mục tiêu: giải cứu Jumanji và phá bỏ lời nguyền do thế lực hắc ám tạo nên.

Địa hạt của Jumanji: Trò chơi kỳ ảo không nằm ở những pha hành động mà đó là chất hài hước. Tuy nhiên, cái hài trong phim không để châm biếm, đả kích một điều gì mà đơn thuần là để giải trí. Hầu hết các cây bút phê bình Mỹ đều tập trung nói đến sự hài hước rất duyên của bộ phim. Là tác phẩm hành động, phiêu lưu nhưng tiếng cười đã lấn át tất cả. Và không gì hơn, cái hài đó thành công trước hết nhờ kịch bản tốt. Chấp bút bởi bốn tác giả, kịch bản tác phẩm xoáy sâu vào quá trình giải cứu Jumanji, tuyến truyện vì thế mà không phân tán nhỏ lẻ. Trong hành trình đó, khán giả bắt gặp sự hài hước tràn ngập từ lời thoại, hành động cho đến diễn xuất nhân vật.

Những lời nói “vô thưởng vô phạt” giữa các nhân vật với nhau khiến người xem cười “rụng rốn” vì nó được nói ra trong những hoàn cảnh rất hợp. Những lời thoại ấy, được pha thêm một chút đời thường ở một vài cảnh phim nhưng lại trở nên rất hợp tình, hợp cảnh, cứ như thế tạo ra tiếng cười rất tự nhiên. Những pha hành động trong phim có phần được cường điệu hóa góp phần làm cho tiếng cười thêm rộn ràng. Và đặc biệt, chính diễn xuất rất nhập vai của các diễn viên đã đẩy cho tiếng cười lên đến đỉnh điểm câu chuyện. Song diễn xuất đó một phần do đạo diễn đã “lợi dụng” có chủ đích ngoại hình diễn viên để gây cười. Đoạn Spencer sờ soạng đầu mình vào thắc mắc sao không tóc hay Bethany chế giễu cái bụng phệ của mình khiến cho khán giả “cười không nhặt được mồm”.

Có thể nói, Jumanji: Welcome to the Jungle là tác phẩm vui nhộn nhất năm nay. Nếu so với Thor: Ragnarok của đạo diễn Taika Waititi hay Guardians of the Galaxy Vol. 2 của James Gunn thì thấy rõ một điều, Jumanji: Welcome to the Jungle hài hước hơn hẳn.

Song bên cạnh đó, điểm sáng của kịch bản (tưởng chừng như khuyết điểm) đó là nằm ở những chỗ nghịch lý. Cái nghịch lý ở đây là những tình huống không thể lý giải, nó được phô bày liên tục trên màn ảnh khiến khán giả không ngừng đặt ra những nghi vấn. Có lẽ, những nhà biên kịch đã lợi dụng ngay cái sự nghịch lý của một trò chơi điện tử để góp phần tạo tiếng cười cho phim. Những nhân vật chức năng trong trò chơi xuất hiện chớp nhoáng, nói những câu thoại được lập trình sẵn và cứ lặp đi lặp lại khiến trở nên buồn cười. Trong phim đồng thời cũng có nhiều đoạn “đắt giá” như đoạn “The Rock” cùng đối thoại với các người chơi khi mới lọt vào Jumanji.

Kịch bản được xử lý chắc tay ở chỗ những tình huống gây cười xảy ra liên tiếp nhau, một “liên hoàn cười” giúp cho “chất” bộ phim được duy trì, nếu không, chỉ một tình huống gây cười đứng riêng lẻ sẽ trở nên vô duyên, và đồng thời cũng vô nghĩa. Dễ thấy một điều, tiếng cười trở thành “công cụ” đắc lực cho bộ phim, khiến cho bộ phim giữ chân khán giả ở rạp. Một vấn đề đặt ra, nếu như không có tiếng cười, tác phẩm sẽ như thế nào? Đạo diễn Jake Kasdan hoàn toàn có thể làm cho bộ phim trở thành một tác phẩm hành động đơn thuần, bằng việc đẩy mạnh các yếu tố khác lên.

Nhìn chung, tác phẩm của Jake Kasdan là một tác phẩm giải trí tốt. Phim được lòng các nhà phê bình, được chấm 79% trên Rotten Tomatoes. Còn trên IMDb, phim được chấm 7/10. Phim hiện được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Thế Sang