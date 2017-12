Tính đến hết ngày 24.12, Jumanji: Trò chơi kỳ ảo vượt qua hàng loạt cái tên hot như Lôi Báo, Star Wars 8... để xưng ngôi vương. Ở thị trường thế giới, phim đã thu về hơn 100 triệu USD chỉ sau 2 ngày khởi chiếu sớm và 3 ngày công chiếu chính thức.

Tác phẩm nhận được vô số lời khen của cả giới phê bình lẫn khán giả đại chúng về sự phối hợp ăn ý, hài hước của dàn diễn viên. Trong số đó, Jack Black nổi bật lên bằng một vai diễn thông minh, duyên dáng và đáng yêu. Nhân vật của anh mang đến tiếng cười sảng khoái và đậm đặc nhất cho người xem.

Dù có chiều cao khiêm tốn và thân hình "phì nhiêu" nhưng Jack Black luôn là một trong những ngôi sao hút khách hàng đầu tại Hollywood nhờ sự duyên dáng và hài hước trong diễn xuất. Những bộ phim gắn liền với tên tuổi của anh gồm có School of Rock (2003), King Kong (2005), Nacho Libre (2006), Gulliver's Travels (2010)... Ngoài ra, chàng béo còn ghi dấu ấn khi lồng tiếng cho chú gấu Po trong loạt phim hoạt hình ăn khách Kung Fu Panda. Bên cạnh đó, anh chàng còn là một nhạc sĩ, biên kịch và nhà sản xuất có tiếng.

Trong Jumanji: Welcome to the Jungle, khán giả không khỏi ấn tượng trước màn "biến hình" của cô nàng hot girl Bethany thành giáo sư nặng cân, lùn tịt Sheldon Oberon do Jack Black thủ vai. Ngay từ giây phút đầu tiên, nhân vật này đã khiến người xem cười lăn lộn bởi sự hốt hoảng khi phải đội lốt một người khác hẳn.

Với dàn diễn viên nổi tiếng và tài năng cùng vô số tình huống hài duyên dáng, mạch phim kịch tính cùng kỹ xảo hoàng tráng, Jumanji: Welcome to the Jungle được xem là tác phẩm giải trí đỉnh cao, bộ phim gia đình nhất định phải xem trong dịp Giáng sinh này.

Thùy Linh