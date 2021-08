Justin Bieber, Megan Thee Stallion nhận nhiều đề cử nhất Video Music Awards của MTV

Ca sĩ Canada Justin Bieber nhận được 7 đề cử Video Music Awards, bao gồm Nghệ sĩ của năm, Ca khúc nhạc pop hay nhất cho Peaches và Video của năm cho Popstar – MV hợp tác với DJ Khaled cùng Drake.

Justin Bieber sẽ tranh giải Nghệ sĩ của năm với Megan Thee Stallion - người nhận được 6 đề cử, trong đó có đề cử Video hip hop hay nhất cho WAP - thực hiện với rapper Cardi B.

Các ứng cử viên khác cho giải Nghệ sĩ của năm là Ariana Grande, Doja Cat, Olivia Rodrigo và Taylor Swift

Nữ ca sĩ Megan Thee Stallion nhận 6 đề cử Video Music Awards ẢNH: REUTERS

Các đề cử Video của năm bao gồm Kiss Me More của Doja Cat, Bad Habits của Ed Sheeran, Montero (Call Me By Your Name) của Lil Nas X và Save Your Tears của The Weeknd.

Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X và ứng cử viên lần đầu tiên được đề cử là Rodrigo, mỗi người nhận được 5 đề cử.

Năm ngoái, Video Music Awards được tổ chức mà không có khán giả xem trực tiếp và hầu hết các buổi biểu diễn đều được ghi hình trước vì các quy định về sức khỏe do đại dịch Covid-19.