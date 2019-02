Justin Bieber từng sống độc thân để khắc phục chứng nghiện sex

Justin Bieber và Hailey Bieber (tên cũ: Hailey Baldwin) “nối lại tình xưa” vào tháng 6.2018 và chỉ một tháng sau đó, giọng ca Baby cầu hôn bạn gái tại Bahamas. Cặp sao bí mật kết hôn vào tháng 9.2018 tại Manhattan, New York (Mỹ). Trong khoảng thời gian chia tay với Selena Gomez hồi đầu năm 2018, nam ca sĩ sinh năm 1994 cho biết bản thân đã quyết định thay đổi lối sống riêng, đặc biệt là chứng nghiện sex.

“Tôi nghĩ tình dục có thể gây ra rất nhiều đau đớn. Đôi khi mọi người quan hệ tình dục vì họ không cảm thấy bất ổn. Phụ nữ làm điều đó và đàn ông cũng vậy. Thế nhưng, lúc ấy tôi muốn hiến thân cho Chúa bằng cách không quan hệ tình dục. Điều đó thực sự giúp tôi cảm thấy tâm hồn bình yên hơn”, Justin Bieber cho biết.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VOGUE Nam ca sĩ khẳng định không cưới chạy bầu như nhiều lời đồn thổi

Nam ca sĩ cũng tiết lộ rằng anh đã chiến đấu với chứng nghiện sex trước khi quyết định tái hợp với Hailey Bieber vào giữa năm 2018. Ngôi sao đình đám cũng thừa nhận sau khi bỏ nhiều thói hư tật xấu, giọng ca What do you mean nhận ra rằng tình dục là thứ cuối cùng cần giải quyết. “Tôi nghĩ lại về những hành vi trước đây của mình, cực kỳ bừa bãi và đáng xấu hổ”, ông xã Hailey Bieber nói thêm.

Ngôi sao 24 tuổi khẳng định việc kiêng quan hệ tình dục giúp nam ca sĩ có thể tìm lại chính mình. Ngoài ra, ngôi sao người Canada cũng phủ nhận tin đồn kết hôn vì vợ đã mang thai.

Chia sẻ về quyết định tái hợp với chân dài sinh năm 1996, Justin Biber không ngần ngại bộc bạch: “Khi tôi gặp lại cô ấy vào tháng 6 năm ngoái, tôi đã quên mất rằng tôi yêu và nhớ cô ấy nhiều như thế nào, quên mất luôn rằng Hailey đã có vô số ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của tôi. Cuối cùng, tôi nhận ra cô ấy là người mà tôi luôn tìm kiếm”.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VOGUE Justin Bieber cho biết lý do nam ca sĩ chọn Hailey Bieber làm vợ là vì người mẫu 22 tuổi luôn mạnh mẽ, cứng rắn và có những tác động tích cực đến cuộc sống của mình

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Vogue, vợ chồng Justin Bieber đã tiết lộ về quá trình cả hai quyết định “yêu lại từ đầu” vào giữa năm 2018 dù trước đó từng đổ vỡ một lần. Theo lời kể của hai nhân vật chính, cặp sao tình cờ gặp nhau tại một nhà thờ ở Miami và họ đã có khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ sau thời gian dài không gặp nhau. Đến cuối buổi lễ, chủ nhân hit Love yourself đã đề nghị cả hai nên ngừng làm bạn và chuyển sang hẹn hò. Ít lâu sau đó, vợ chồng Justin Bieber đính hôn rồi bí mật đăng ký kết hôn. Hiện ngôi sao ca nhạc đình đám và siêu mẫu 22 tuổi đang có kế hoạch cho một đám cưới thân mật sau nhiều lần trì hoãn.

Về phía Hailey Bieber, cô thừa nhận rằng những tuần đầu tiên của hôn nhân là khoảng thời gian vô cùng cô đơn. Siêu mẫu sinh năm 1996 cảm thấy nhớ nhà, nhớ cha mẹ mình, mặc dù trước khi có chồng, chân dài này đã không sống với họ trong năm năm. “Nhưng có lẽ điều khó khăn nhất của tôi là kết hôn với Justin Bieber, chàng trai có hàng triệu cô gái theo đuổi, thần tượng. Trên mạng xã hội, nhiều người đã bình luận ác ý về mối quan hệ tình cảm của chúng tôi. Họ không đề cao việc chúng tôi rất nghiêm túc khi tiến tới hôn nhân. Tôi đã luôn cầu nguyện để mình luôn đưa ra quyết định khiến bản thân bình yên, hạnh phúc và cuộc sống hiện tại chính là quyết định thỏa mãn điều đó”, bà xã Justin Bieber nhớ lại.