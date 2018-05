Kang Daniel và dàn sao Hàn đội nón lá, du lịch tại Đà Nẵng

Còn nhớ hồi cuối tháng 4 năm nay, loạt ảnh Kang Daniel bất ngờ xuất hiện tại sân bay Đà Nẵng đã làm fan Việt vô cùng thích thú. Lúc bấy giờ, tin đồn anh sang thành phố biển miền Trung ghi hình cho show It's Dangerous Beyond the Blankets (tựa Việt: Ngoài chăn là bão tố) đã râm ran trong cộng đồng người hâm mộ. Bất chấp việc đổ xô truy tìm địa điểm thành viên nhóm Wanna One ở, fan vẫn không thể nào tìm ra được Kang Daniel cũng như các thành viên khác của chương trình.



Và đến ngày 28.5, loạt hình ảnh của Kang Daniel cùng các mỹ nam gồm Mark (NCT), Junhyung (Highlight) và nam diễn viên Lee Yi Kyung tại một khu resort cao cấp ở Đà Nẵng khiến mọi người bất ngờ. Hóa ra, cả đoàn đã lẳng lặng tới Đà Nẵng và nghỉ dưỡng tại một nơi sang trọng và khá biệt lập. Phía ê-kíp cũng tiết lộ thêm: “Họ không đi ra ngoài mà thay vào đó là cùng tụ họp và tận hưởng kỳ nghỉ bên nhau tại đây”.

Những hình ảnh nhá hàng do nhà đài MBC tung ra

Trong loạt ảnh được nhà đài chia sẻ, có thể thấy rõ Kang Daniel, Mark, Junhyung và nam diễn viên Lee Yi Kyung dường như đã trải qua khoảng thời gian vui vẻ. Họ cùng chơi đùa trong hồ bơi, chạy nhảy tại bãi biển, quây quần ăn uống…

Đặc biệt, nhà sản xuất đã chọn hình ảnh Kang Daniel và Mark đội nón lá với gương mặt hạnh phúc để làm poster tập này của show. Được biết, Ngoài chăn là bão tố tập quay tại Đà Nẵng sẽ phát sóng trên MBC vào ngày 31.5.