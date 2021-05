Kanye West được cho liên quan tới bức tượng cổ nhập khẩu lấy tên vợ Kim Kardashian

Chồng cũ của Kim Kardashian - Kanye West được cho là có liên quan đến việc mua một bức tượng La Mã cổ nhập khẩu với tên người nhận hàng là cô Kim “siêu vòng ba”.

Ngôi sao 41 tuổi của chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians (Theo chân nhà Kardashian) - gần đây đã nộp đơn ly hôn rapper Kanye West (44 tuổi) - gây xôn xao trong tuần này sau khi cô bị nêu tên trong các tài liệu của tòa án liên quan đến cổ vật bị đánh cắp từ nước Ý