Kanye West vướng tin đồn hẹn hò siêu mẫu Irina Shayk từng cặp với Ronaldo

"Kanye West hiện đang bí mật hẹn hò với Irina Shayk, mẹ con gái tài tử Bradley Cooper", nguồn tin trên cho biết. Một nhân vật ẩn danh nói trên DeuxMoi rằng: "Sau khi xem xét kỹ hơn vấn đề này, tôi không biết liệu ‘hẹn hò’ có phải là từ thích hợp hay không nhưng có vẻ như cả hai quan tâm đến nhau hơn", nguồn tin khác khẳng định với DeuxMoi.

Mặc dù tin đồn hẹn hò có thể gây ngạc nhiên với một số người nhưng Irina Shayk và rapper Kanye West đã gắn bó với nhau hơn một thập kỷ.

Năm 2010, siêu mẫu Nga được Kanye West mời đóng trong MV Power của anh ẢNH: DAILY MAIL

Năm 2010, siêu mẫu Nga được Kanye West mời đóng trong MV Power của anh. Cô xuất hiện quyến rũ trong bộ cánh thiên thần và là người đẹp nổi bật nhất giữa dàn thiên thần trong video.

Hai năm sau, người đẹp Nga làm nàng thơ cho bộ sưu tập thời trang thu/đông của Kanye West tại Tuần lễ thời trang Paris 2012. Mối liên hệ giữa hai người nảy sinh gần đây vào tháng trước, khi Irina Shayk mặc một chiếc áo thun in ảnh rapper DMX vừa qua đời do Kanye West hợp tác với Balenciaga thiết kế.

Irina Shayk mặc áo thun do Kanye West thiết kế đi dạo cùng con gái Lea De Seine ẢNH: DAILY MAIL

Irina Shayk quan hệ tình cảm với nam diễn viên Mỹ Bradley Cooper và có chung con gái Lea De Seine (4 tuổi). Irina và Bradley bắt đầu gặp nhau vào năm 2015, sau đó nhanh chóng tiến tới mối quan hệ tình cảm và chào đón bé gái Lea vào năm 2017. Mối quan hệ Irina-Bradley kết thúc vào năm 2019 dù cả hai vẫn giữ tình bạn tốt đẹp. Nam diễn viên chuyển đến thành phố New York (Mỹ) để gần gũi hơn với con gái và bạn gái cũ.

Trước khi bắt đầu mối quan hệ với Bradley Cooper - đạo diễn phim A Star is Born, Irina Shayk đã có mối quan hệ thân thiết với danh thủ bóng đá Cristiano Ronaldo trong vài năm.

Kanye West và vợ cũ Kim Kardashian ẢNH: DAILY MAIL

Trong khi đó, cuộc hôn nhân kéo dài gần 7 năm của Kanye West với Kim Kardashian kết thúc vào tháng 2.2021, khi ngôi sao chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians đệ đơn ly hôn.

Kayne West và Kim Kardashian có chung 2 con gái North (7 tuổi), Chicagos (3 tuổi) và 2 con trai Saint (5 tuổi), Psalm (2 tuổi). Bất chấp mọi tin đồn căng thẳng giữa Kim Kardashian và Kanye West, thủ tục ly hôn của họ vẫn diễn ra suôn sẻ. Sau khi nộp đơn ly dị, Kim Kardashian cùng các con tiếp tục ở tại biệt thự trị giá 60 triệu USD ở Hidden Hills, California (Mỹ).

Kim và Kanye West từng là bạn bè trong nhiều năm, thậm chí Kim kết hôn với Kris Humphries vào năm 2011 và ly hôn anh này chỉ 72 ngày sau đó. Kim và Kanye West kết hôn vào ngày 24.5.2014 tại Florence (Ý). Cuối tuần qua, Kim Kardashian làm dấy lên tin đồn tình cảm khi cô được phát hiện đến dự sinh nhật của tỉ phú Anh Jamie Reuben tại Beverly Hills, California.