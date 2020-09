Kate Winslet yêu đồng tính trong 'Ammonite'

Theo Variety, ngôi sao Kate Winslet sẽ tham gia tác phẩm lấy đề tài đồng tính có tên Ammonite, đóng cặp cùng nữ diễn viên trẻ Saoirse Ronan.

Ammonite do Francis Lee đạo diễn, lấy bối cảnh năm 1840, tại vùng biển Lyme Regis, phía Nam nước Anh. Người đẹp phim Titanic vào vai nhà nghiên cứu sinh vật cổ Mary Anning (nhân vật có thật). Bỏ lại những ngày tháng lừng lẫy trong sự nghiệp, cô chấp nhận dành thời gian săn lùng những hóa thạch thông thường, bán cho khách du lịch giàu có để nuôi sống bản thân và người mẹ ốm yếu (Gemma Jones đóng).

Khi hai vị khách du lịch là Roderick Murchison (James McArdle) cùng người vợ trẻ Charlotte (Saoirse Ronan) đến cửa hàng của Mary, Roderick nhờ Mary giúp đỡ Charlotte vượt qua ám ảnh tâm lý sau khi đối mặt với một thảm kịch trong quá khứ. Hai người phụ nữ nảy sinh mối tình say đắm, mãnh liệt, bất chấp giới hạn của thời gian và những định kiến từ xã hội.

Phim Ammonite có sự tham gia của Kate Winslet và Saoirse Ronan nhận nhiều chú ý của khán giả Ảnh: Variety

Đạo diễn Francis Lee giải thích về bộ phim: “Tôi không làm phim tiểu sử. Cuộc đời của Mary Anning là nguồn cảm hứng giúp tôi làm nên tác phẩm. Từ đó, tôi có thể khai thác các khía cạnh xã hội, tầng lớp, giới tính của nhân vật. Tôi cũng đã nghiên cứu về các mối quan hệ đồng tính nữ ở thời kỳ đó để mang đến bộ phim chân thực nhất cho khán giả".

Variety nhận xét Ammonite hiện được xem là ứng cử viên tiềm năng của Oscar 2021. Tác phẩm gây chú ý ngay từ khi chưa ra mắt vì sự tham gia của hai nữ diễn viên quen mặt với Oscar. Đó là "bông hồng nước Anh" Kate Winslet. Nữ diễn viên từng nhận nhiều đề cử Oscar cho vai diễn trong các bộ phim Sense and Sensibility (1995), Titanic (1997), Iris (2001), Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), Little Children (2006) và Steve Jobs (2015). Cô mang về tượng vàng danh giá này với vai diễn trong bộ phim The Reader (2008).

Trong khi đó, Saoirse Ronan được mệnh danh là "nàng thơ phim độc lập", "người dẫn đầu thế hệ mới"... Nữ diễn viên được đề cử Oscar qua các phim Brooklyn (2015), Lady Bird (2017), Little Women (2019). Cô được kỳ vọng trở thành một trong những minh tinh hàng đầu Hollywood.

Ammonite sẽ được công chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto vào ngày 11.9.