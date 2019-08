Keanu Reeves trở lại với vai Neo trong ‘Ma trận 4’ sau gần 16 năm

Thông tin trên khiến nhiều người hâm mộ thương hiệu đình đám này vui mừng bởi từ khi Ma trận 3 (tựa gốc: The Matrix Revolutions) được phát hành vào cuối năm 2003 đến nay, họ vẫn luôn mong mỏi phần phim tiếp theo. Đáng nói, hai diễn viên quen thuộc góp mặt trong các phần phim trước là Keanu Reeves và Carrie-Anne Moss sẽ tiếp tục thủ vai Neo và Trinity.

Keanu Reeves đang là tên tuổi ăn khách tại phòng vé Bắc Mỹ năm nay nhờ thành tích ngoạn mục của John Wick 3 và Toy Story 4 nên việc tài tử người Canada trở lại với nhân vật chủ chốt của Ma trận không chỉ thu hút các fan trung thành của loạt phim mà còn nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả trẻ. Trong khi đó, màn tái xuất của minh tinh Carrie-Anne Moss gây không ít tò mò, băn khoăn bởi nhân vật Trinity do cô thủ vai vốn được cho là đã mất mạng ở phần phim trước đó.

Bên cạnh hai nhân vật chủ chốt, tạp chí Variety tiết lộ Lana Wachowski sẽ tiếp tục gắn bó với thương hiệu Ma trận bằng việc ngồi vào ghế biên kịch kiêm đạo diễn của phần phim mới nhất.

“Tôi rất vui vì những nhân vật của phim trở lại cuộc sống của mình và vô cùng biết ơn trước cơ hội được làm việc với những cộng sự tuyệt vời”, nhà làm phim này phấn khởi bày tỏ. Ngoài ra, hai nhân vật khác là Aleksandar Hemon và David Mitchell cũng tham gia chấp bút cho The Matrix 4.

Được biết, các thông tin trên đã được Toby Emmerich, Chủ tịch hãng phim Warner Bros xác nhận vào hôm 20.8. “Chúng tôi vô cùng háo hức để trở lại với thế giới của Ma trận cùng với Lana Wachowski. Cô ấy là nhà làm phim sáng tạo, độc đáo và có tầm nhìn thực sự. Lana đang viết kịch bản, chuẩn bị chỉ đạo và sản xuất phần mới nhất của thương hiệu này”. Phim được dự kiến quay vào giữa năm 2020, hiện nội dung của The Matrix 4 vẫn chưa được nhà sản xuất hé lộ.

Sự trở lại của Keanu Reeves và Carrie-Anne Moss bên cạnh Ma trận 4 khiến ê-kíp sản xuất lẫn khán giả hào hứng, mong mỏi ẢNH: WARNER BROS.

Kể từ khi The Matrix Revolutions trình làng vào cuối năm 2003 đến nay, Warner Bros đã nhiều lần có ý định khởi động thương hiệu Ma trận. Thậm chí, thông tin về phần phim mới từng xuất hiện không ít lần trong những năm qua. Tuy nhiên, loạt phim này từng vướng phải vấn đề bản quyền khiến kế hoạch này bị trì hoãn suốt thời gian dài. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, hãng Warner Bros quyết định đẩy nhanh tiến độ làm phim và không để fan đợi lâu hơn nữa.

The Matrix (tựa Việt: Ma trận) là một trong những loạt phim huyền thoại của màn ảnh rộng Hollywood cuối thập niên 1990, đầu 2000. Phim ra mắt phần đầu tiên vào năm 1999 và tạo nên cơn sốt phòng vé với tổng doanh thu 463,5 triệu USD. Sau thành công của phần 1, hai “người kế nhiệm” tiếp theo của The Matrix là The Matrix Reloaded và The Matrix Reloaded lần lượt đổ bộ phòng vé vào giữa và cuối năm 2003. Qua ba phần phim ấn tượng được tạo nên bởi chị em Lana và Lily Wachowski, thương hiệu Ma trận đã mang về hơn 1,6 tỉ USD từ thị trường toàn cầu. Trở lại màn ảnh rộng sau gần 16 năm vắng bóng, phần 4 của loạt phim được kỳ vọng sẽ có màn tái xuất đẳng cấp tại phòng vé.