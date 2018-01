Sau hoạt động khởi động Đường chạy xanh - chạy marathon đóng góp quỹ cho các nghệ sĩ neo đơn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo và ủng hộ quỹ Sát cánh cùng gia đình Việt của VOH để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, lễ trao giải Làn sóng xanh 2017 mang đến không khí sôi động và không thiếu những khoảnh khắc sâu lắng, đưa khán giả trở về những ngày đầu của Làn sóng xanh trên sóng phát thanh.



Kết quả, giải Gương mặt triển vọng: Hòa Minzy, Erik (do báo chí bình chọn); Hòa âm phối khí: Hoàng Touliver với phần hòa âm cho ca khúc Ngày mai em đi - bản cover 2017 (Hội đồng nghệ thuật chọn); giải Dự án trong năm: See Sing Share - Hà Anh Tuấn (BTC chọn); Top 10 bài hát (nhạc sĩ) được yêu thích nhất (theo thứ tự ngẫu nhiên): Lạc trôi - Sơn Tùng M-TP, Em gái mưa - Vương Quốc Tuân, Ghen - Khắc Hưng, Có em chờ - Kai Đinh, Điều anh biết - Chi Dân, Xin đừng lặng im - Dương Khắc Linh và Shin Hồng Vịnh, Chạm khẽ tim anh một chút thôi - Tăng Nhật Tuệ, Yêu 5 - Rhymastic, Yêu là tha thứ - Nguyễn Phúc Thiện, Mình là gì của nhau - Nguyễn Phúc Thạch (Only C); Top 5 ca sĩ được yêu thích - bảng vàng: Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn, Lệ Quyên; Top 5 ca sĩ được yêu thích - bảng top hit: Noo Phước Thịnh, Hương Tràm, Sơn Tùng, Tóc Tiên, Soobin Hoàng Sơn; Bài hát hiện tượng: Em gái mưa; Single của năm: Lạc trôi (từ bình chọn của khán giả và số liệu của các đối tác âm nhạc cung cấp BTC).