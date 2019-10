Kevin Hart trở lại làm việc sau chấn thương và ồn ào quay lén clip sex

Nhiều nguồn tin cho hay Kevin Hart đã quay lại với công việc từ đầu tuần qua để chuẩn bị cho bộ phim sắp ra mắt của anh là Jumanji: The Next Level (dự kiến trình làng vào tháng 12.2019). Trải qua cuộc phẫu thuật vì chấn thương cột sống, nam diễn viên hài không còn đi lại nhanh nhẹn như trước do sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Thông tin từ TMZ cho biết sao phim Jumanji: Trò chơi kỳ ảo đã dành hai ngày 7 và 8.10 để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của anh trong phim mới.

Trong khi các bạn diễn của Kevin Hart như: Dwayne Johnson, Jack Black, Nick Jonas… phải dành cả ngày để diễn trước ống kính thì danh hài da màu chỉ có thể làm việc trên trường quay khoảng hai giờ vì lý do sức khỏe. Kevin Hart cũng hạn chế đi lại nhiều trong quá trình làm việc. Dẫu không trở lại với hiệu suất cao nhất, danh hài người Mỹ vẫn nhận được sự ủng hộ, cổ vũ của người hâm mộ vì sự chuyên nghiệp, nỗ lực không để vấn đề sức khỏe ảnh hưởng đến tiến độ làm phim. Sự tái xuất của Kevin Hart sau tai nạn nghiêm trọng được nhiều người xem như phép màu bởi trước đó, anh bị chấn thương phần lưng nặng đến mức suýt không qua khỏi.

Nam diễn viên da màu sắp tái xuất màn ảnh rộng với vai diễn Franklin Finbar trong phần 3 của loạt phim Jumanji ẢNH: COLUMBIA PICTURES

Trở lại vào đầu tháng 9.2019, chiếc xe chở Kevin Hart do Jared Black cầm lái đã bất ngờ đâm vào dải phân cách bên đường và lao xuống đồi khi đang lưu thông trên xa lộ Mulholland. Sau tai nạn, xe hơi yêu thích của ngôi sao 40 tuổi tan tành trong khi anh cùng tài xế bị thương nặng và được lực lượng cứu hộ cấp cứu kịp thời. Theo TMZ, cột sống của sao phim Night School bị gãy ở 3 vị trí và anh phải trải qua phẫu thuật để nối liền.

Sau thời gian dài điều trị đặc biệt tại bệnh viện, Kevin Hart được chăm sóc tại nhà từ cuối tháng 9 vừa qua. Hiện tình hình sức khỏe của danh hài da màu đã ổn định hơn xong anh vẫn phải gặp một nhà vật lý trị liệu để thực hiện những bài tập cần thiết cho sự phục hồi của cột sống. Tai nạn nói trên cũng khiến Kevin Hart không thể tham gia talkshow của nữ ca sĩ Kelly Clarkson như kế hoạch. Kết quả, bạn diễn của anh trong loạt phim Jumanji là Dwayne Johnson đã phải dừng tuần trăng mật sớm để thay thế đồng nghiệp thân thiết trong chương trình nói trên.

Năm 2019 là một năm không mấy suôn sẻ của Kevin Hart khi anh gặp rắc rối này đến sự cố nọ. Hồi tháng 2 vừa qua, cây hài 40 tuổi đã không thể xuất hiện tại lễ trao giải Oscar với vai trò MC cầm trịch đêm vinh danh do trước đó bị "khui" lại các phát ngôn kỳ thị giới tính từ nhiều năm về trước. Bẵng đi vài tháng, nam diễn viên gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng rồi bị tình cũ kiện vì nghi ngờ quay lén clip sex ẢNH: INSTAGRAM NV

Trong thời gian Kevin Hart nằm viện, rắc rối lại tiếp tục đến với nam diễn viên hài khi tình cũ của anh là Montia Sabbag đâm đơn kiện lên tòa án vì cho rằng ngôi sao này đã lén ghi lại cảnh quan hệ tình dục của cả hai vào năm 2017. Người đẹp này cho biết hành vi sai trái của nam diễn viên đã gây ra những tổn thương về tinh thần cũng như vi phạm quyền riêng tư của cô. Để bù đắp cho hành vi quay lén clip sex, Montia Sabbag yêu cầu Kevin Hart bồi thường 60 triệu USD (hơn 1.300 tỉ đồng). Tuy nhiên, phía Kevin Hart vẫn chưa lên tiếng về sự việc. Một nguồn tin tiết lộ với TMZ rằng dành hài sinh năm 1979 sẽ không trả một xu nào cho tình cũ vì anh cũng là nạn nhân của vụ quay lén.

Kevin Hart là một diễn viên hài đắt giá của Mỹ từng được tạp chí Time đưa vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới (2015). Ngôi sao 40 tuổi được đông đảo khán giả yêu thích nhờ liên tục góp mặt trong các bộ phim, chương trình ăn khách. Những tác phẩm đình đám của cây hài da màu này phải kể đến như: Ride along, Central intelligence, Jumanji: Welcome to the jungle, Night school…