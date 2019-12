Khắc Việt bức xúc khi bà xã bị đồn lộ clip nóng

Thông tin này khiến Khắc Việt không khỏi bức xúc. Trên trang cá nhân, giọng ca Anh khác hay em khác đã có những chia sẻ thẳng thắn về vụ việc này. Anh cho biết: “Xin nói tất cả những ai bất chấp danh dự người khác để câu like, cái tay nhanh hơn cái não cẩn thận có ngày vỡ mồm không còn răng mà ăn cơm đâu. Hãy tự làm bản thân mình nổi tiếng đi, đừng lấy người khác ra làm bàn đạp. Ai đang share và thấy clip, xin đính chính không phải vợ tôi. Xin cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền mọi người".

DJ Thảo Bebe cũng không giấu được sự bức xúc khi bị vu khống là nữ chính trong clip nóng. Cô lên tiếng trên trang cá nhân: “Có tiếng mà không có miếng, bọn thất đức câu like rẻ tiền, lôi người khác ra để câu like bằng cái clip sex của ai đấy và bảo là mình. Người quen thì biết không phải mình và mách, người không biết nhìn vào vội vàng tin nghĩ là mình. Chỉ vì mấy cái câu like trên mạng xã hội bất chấp danh dự nhân phẩm của người khác...”.