Khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2018

Trên thảm đỏ liên hoan thiếu vắng những “ngôi sao” của thế giới. Diễn viên Úc David Wenham, người đã tham gia nhiều phim Hollywood như Chúa tể của những chiếc nhẫn, Cướp biển vùng Caribbean được chú ý hơn cả.

Nhiều gương mặt nghệ sĩ VN xuất hiện tại lễ khai mạc: NSND - đạo diễn Đặng Nhật Minh, NSND - đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, NSND Như Quỳnh, NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, NSND Hoàng Dũng, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Vũ Đình Thân, diễn viên Ngô Thanh Vân , Phương Anh Đào, Trung Dũng, Nhan Phúc Vinh…

Chia sẻ bên lề lễ khai mạc, diễn viên - nhà sản xuất Ngô Thanh Vân, thành viên ban giám khảo hạng mục phim, cho hay chị không thấy áp lực khi là thành viên trẻ nhất và cũng là thành viên đại diện cho VN. “Những dịp liên hoan phim như thế này là cơ hội để xem nhiều khía cạnh, nền văn hóa khác nhau qua những câu chuyện của các bộ phim”, diễn viên Ngô Thanh Vân nói.

Cũng trong hôm qua, triển lãm Bối cảnh quay phim đặc sắc tại VN đã được khai mạc. Bên cạnh đó, trại sáng tác Haniff cũng bắt đầu các hoạt động. Khoảng 30 tài năng trẻ của VN và nước ngoài được các chuyên gia nước ngoài và VN hướng dẫn nghiên cứu, thảo luận và thực hành theo từng lĩnh vực chuyên ngành: lớp diễn viên, lớp đạo diễn và sản xuất. Chợ dự án đã được “mở” với 2 hạng mục Chợ dự án quốc tế (lựa chọn 3 dự án phim truyện nổi tiếng khu vực châu Á - Thái Bình Dương) và Chợ dự án trong nước (lựa chọn 5 dự án phim truyện nổi bật của VN).

Trong hôm nay 28.10, nghệ sĩ, nhà làm phim của một số đoàn phim quốc tế có phim tranh giải hoặc tham gia ở chương trình toàn cảnh điện ảnh thế giới như Student A (Hàn Quốc), The Dark Room (Iran), Pupa (Ấn Độ), Salt is Leaving the Sea (Indonesia)… sẽ có buổi gặp gỡ với báo giới.