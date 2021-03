Khai mạc triển lãm màu nước quốc tế Nghệ thuật và hòa bình

Sự kiện lần này có sự tham gia của 60 họa sĩ đến từ 17 quốc gia, mang đến những tác phẩm được tuyển chọn trong hơn 300 bức tranh từng triển lãm tại TP.Albi (Pháp) vào tháng 10.2020. Đây là dịp đặc biệt để những người yêu nghệ thuật của Việt Nam được trực tiếp thưởng thức các tác phẩm màu nước xuất sắc, có cơ hội sở hữu những tác phẩm chất lượng có giá khá mềm (vì đang giảm giá do đại dịch Covid-19 ).

Ban tổ chức cũng trao thưởng cho các tác phẩm đoạt giải của các tác giả tham dự, với giải nhất thuộc về bức Life and Hope Series 2 của họa sĩ Tôn Kiến Cương ( Trung Quốc ), tác phẩm Softness của họa sĩ Huỳnh Bảo (Việt Nam) giành giải nhì, giải ba được trao cho Spring của họa sĩ Yuko Nagayama (Nhật Bản). Hai giải thưởng đồng hạng dành riêng cho họa sĩ Việt Nam là Nguyễn Hồng Quân (TP.HCM, Bếp lạnh), Thẩm Trọng Hiếu (Hà Nội, A Little Boy in Ha Giang), cùng 10 giải danh dự được IWM cấp giấy chứng nhận Masters.