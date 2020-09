Khai mạc triển lãm tranh trực tuyến 'Xuôi dòng sông Thu'

Triển lãm tranh trực tuyến đã nhận được các tác phẩm của những họa sĩ nổi tiếng như: Lưu Công Nhân, Mường Mán, Lê Triều Điển, Bùi Tiến Tuấn, Trần Vĩnh Thịnh, Võ Thành Thân, Trần Nhật Thăng, Nguyễn Mạnh Hùng, Đặng Hiệp, Doãn Hoàng Lâm, Phan Niệm, Lê Tường, Tào Linh, Hồ Hưng, Đặng Thị Thu An…

Các tác phẩm được tuyển lựa công phu, nhằm mang đến cho công chúng yêu nghệ thuật một cuộc thưởng lãm tranh trực tuyến mãn nhãn, đồng thời để gây quỹ xây nhà cho người nghèo tỉnh Quảng Nam. Chương trình có sự tham gia hỗ trợ trưng bày online của các nhóm Facebook All About Art and Artist (5A) và Vietnam Art Space, với hơn 100.000 thành viên là họa sĩ và nhà sưu tập ở khắp nơi.