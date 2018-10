Khai màn 'tiệc' điện ảnh

“Tôi chọn bộ phim chạm đến trái tim khán giả”

Một số thành viên ban giám khảo của hạng mục phim dài, phim ngắn, giải thưởng NETPAC đã có mặt tại buổi họp báo diễn ra vào chiều 26.10 tại Hà Nội, một ngày trước thềm liên hoan phim (LHP).

Đạo diễn - biên kịch người Nhật Bản Kôhei Oguri, Trưởng ban giám khảo hạng mục phim truyện, chia sẻ: “Điện ảnh có vai trò lớn trong sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa. Hà Nội cũng như VN đã có một thời gian dài trải qua chiến tranh. Bởi vậy, với tôi khi tới đây, tôi cảm nhận được ý nghĩa lớn của LHP”. Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về việc đánh giá cao một bộ phim ở những yếu tố nào, đạo diễn Kôhei Oguri nói: “Tôi vẫn chưa xem các bộ phim tranh giải nên chưa biết sẽ căn cứ vào các tiêu chí gì. Tuy nhiên, với tôi, một tác phẩm điện ảnh chạm đến cảm xúc của người xem là điều quan trọng nhất”.

Ông Jukka - Pekka Laakso, Giám đốc LHP phim ngắn Tampera Phần Lan, Trưởng ban giám khảo phim ngắn, cũng đồng ý với nhìn nhận của đạo diễn Kôhei Oguri. “Không chỉ các yếu tố về kỹ thuật, hay cách xử lý thông minh, tôi chọn bộ phim chạm đến trái tim khán giả”, ông Jukka - Pekka Laakso nói.

Đạo diễn Kôhei Oguri cho biết năm 1981, ông được xem bộ phim VN đầu tiên, bộ phim nói về một hòn đảo hoang. “Sau đó, tôi biết đến đạo diễn Đặng Nhật Minh, người đã cùng hợp tác với kênh truyền hình NHK (Nhật Bản) thực hiện bộ phim có tên là Nhâm. Điều đó khiến tôi rất quan tâm đến những bộ phim khác của ông. Còn bộ phim VN gần đây nhất tôi được xem ở trên máy bay có tên Cánh đồng bất tận”, đạo diễn Kôhei Oguri nói. Còn ông Jukka - Pekka Laakso cho biết bộ phim VN đầu tiên ông xem từ những năm 1982. “Tôi muốn đến VN cũng là để tìm hiểu nhiều hơn về điện ảnh của các bạn bây giờ”, ông Jukka - Pekka Laakso nói.

“Sao” quốc tế vẫn trong vòng bí mật ?

Trước câu hỏi của PV về việc sẽ có những “sao” quốc tế nào tham dự LHP, bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc LHP, cho rằng: “Ở hầu hết các LHP quốc tế, quan điểm “sao” không chỉ là diễn viên mà còn người hoạt động điện ảnh nổi tiếng. Mà những vị trong ban giám khảo ở đây đều là những người nổi tiếng cả”. Về việc có hay không sự xuất hiện của những diễn viên nổi tiếng tại LHP, bà Lan chỉ cho hay, công chúng “sẽ được khám phá dần dần”.

Ảnh: Ngọc Thắng Một số thành viên ban giám khảo tại cuộc họp báo chiều 26.10



“Sao” diễn viên quốc tế duy nhất được bà Lan nhắc đến, cũng xuất hiện trong họp báo là diễn viên David Wenham, tài tử người Úc đã tham gia nhiều phim lớn của Hollywood như Chúa tể của những chiếc nhẫn, Van Helsing, 300, Cướp biển vùng Caribe... Tại LHP, nam diễn viên tham gia với vai trò chuyên gia hướng dẫn tại chợ dự án phim.

201 buổi chiếu phim

Sẽ có 201 buổi chiếu phim miễn phí với đa dạng đề tài, thể loại ở hạng mục phim dự thi, chương trình toàn cảnh điện ảnh thế giới, tiêu điểm điện ảnh Ba Lan, tiêu điểm điện ảnh Iran, chương trình phim VN đương đại tại các cụm rạp chiếu: Trung tâm chiếu phim quốc gia, Rạp Tháng tám, Rạp Kim Đồng, cụm rạp BHD Star Cineplex.

Bên cạnh đó, sẽ có 3 buổi chiếu phim ngoài trời chiếu các bộ phim Cô Ba Sài Gòn, Anida và gánh xiếc nổi (Argentina) và Giản đơn (Úc) tại vườn hoa Lý Thái Tổ từ ngày 28 - 30.10. Bộ phim Nhật Bản Shoplifters (Kẻ trộm siêu thị, đạo diễn: Kore-eda Hirokazu) đoạt Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2018 được lựa chọn trình chiếu khai mạc LHP. Trong khi bộ phim A fantastic woman của đạo diễn Chile Sebastián Lelio, giành giải Oscar 2018 Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc sẽ được chiếu bế mạc LHP.

Về danh sách phim dài dự thi, bà Ngô Phương Lan cho biết, do bộ phim The wild pear tree (Cây lê dại, Thổ Nhĩ Kỳ) vừa tham dự LHP quốc tế tại châu Á, nên ban tổ chức đã quyết định thay bộ phim này bằng một bộ phim khác: Salt is leaving the sea (Muối đang rời xa biển, Indonesia). Bộ phim này sẽ tranh giải cùng 11 tác phẩm điện ảnh khác là Silent night (Đêm yên tĩnh, Ba Lan), The dark room (Căn buồng tối, Iran), Pupa (Ấn Độ), Student A (Học sinh hạng A, Hàn Quốc), First law - A Shaman´s tale (Luật sư đầu tiên - Câu chuyện của pháp sư, Argentina), Signal rock (Tín hiệu trên vách núi, Philippines), Eva (Pháp), Anna Karenina: Vronsky’s story (Anna Karenina: Chuyện kể của Vronksy, Nga), The name (Cái tên, Nhật Bản), Pale folk (Serbia) và Nhắm mắt thấy mùa hè (VN).