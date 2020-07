Khán giả khóc với nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương trong ngày ra mắt tự truyện

Tham dự lễ ra mắt sách, ngoài ba mẹ của nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương từ quê lăn lội vào dự ngày vui với con, còn có nhiều nghệ sĩ: MC Thanh Bạch, đạo diễn Thanh Thủy, nhà thơ Lưu Trọng Văn, ca sĩ Triệu Lộc – quán quân Sao nối ngôi, ca sĩ Vũ Phương - quán quân Hãy nghe tôi hát...

Hà Chương trong vòng tay ba mẹ tại buổi ra mắt sách gây xúc động Anh biểu diễn nhiều loại nhạc cụ phục vụ khán giả Ảnh: NCSS

Nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương sinh năm 1982 tại Quảng Ngãi. Năm hai tuổi, bất hạnh ập đến với cậu bé nghèo quê miền Trung này khi đôi mắt tự dưng mất hoàn toàn thị lực. Vượt qua nghịch cảnh, Hà Chương vẫn nỗ lực tập chơi guitar, đàn bầu và nhiều loại nhạc cụ khác. Năm 2004, anh đỗ thủ khoa hệ trung cấp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (Hà Nội) chuyên ngành đàn bầu. Năm 2006, Hà Chương học lên hệ đại học và tốt nghiệp năm 2010. Anh lập nghiệp ở TP HCM và hiện nay, nhạc sĩ khiếm thị này có thể chơi được hơn 10 loại nhạc cụ. Anh từng đoạt giải thưởng, huy chương vàng các cuộc thi độc tấu đàn bầu. Ngoài tài biểu diễn, nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương còn sáng tác hàng trăm ca khúc, trong đó bài Nắng hát từng lọt vào chung kết Bài hát Việt 2010.

Mẹ của nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương kể lại những kỷ niệm thời thơ ấu của anh trong dòng lệ nghẹn ngào vì xúc động và tự hào về con trai mình. Bà trải lòng: “Khi thấy con sinh ra bị tật nguyền, tôi đã khóc khô hết nước mắt. Không biết rồi con sẽ lớn lên sao đây, làm gì để sinh sống. Vậy mà, nhìn những gì Hà Chương đã đạt, lại được sống trong tình thương của mọi người thế này, làm mẹ tôi mừng và hạnh phúc cho con trai mình quá!”. Chia sẻ của mẹ Hà Chương, cùng những tâm sự rất thật của anh về đấng sinh thành trong không gian bài hát Cõng mẹ đi chơi của nhạc sĩ Trần Quế Sơn, đã làm cho khán phòng rưng rưng, nhiều người lấy tay lau vội dòng nước mắt chảy dài trên má.

Tự truyện của Hà Chương do tác giả Nguyễn Thanh Nhã chấp bút Ảnh: NCSS

Ông Nguyễn Văn Phước trao thư khen của Vụ thư viện dành cho tác phẩm Khát vọng tâm hồn truyền nghị lực sống cho giới trẻ Ảnh: NSCC Cuốn tự truyện Nhắm mắt nhìn sao của nhạc sĩ Hà Chương được tác giả Nguyễn Thanh Nhã chấp bút. Anh tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh, số phận bất hạnh và cuộc đời đầy nghị lực vươn lên của nhạc sĩ Hà Chương trong thời gian dài. Cả hai cùng đi khắp cả nước, về quê Quảng Ngãi của nhân vật, rồi ra Đà Nẵng thăm trường Nguyễn Đình Chiểu - nơi Hà Chương từng theo học, hay ra tận Hà nội đến nơi Hà Chương học là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam để bổ sung, hoàn thiện những lát cắt xúc động của Hà Chương. Đặc biệt trong đó có cả những thăng trầm, khó khăn, thử thách, những bước ngoặt từ khi Hà còn là một đứa trẻ khiếm thị ở vùng quê Thanh Trà (Quảng Ngãi) cho đến khi trở thành nhạc sĩ, trở thành một diễn giả và người truyền cảm hứng hiện nay cho các bạn trẻ.

Ông Nguyễn Văn Phước (Giám đốc First News) tiết lộ: “Người xưa đã nói 'giàu hai con mắt, khó hai bàn tay', nghĩa là điều quý giá nhất của con người trên cõi đời này là ‘đôi mắt’, thế nhưng Hà Chương đã biến điều bất hạnh nhất này trở thành một luồng sáng cuộc đời khi chọn cách trao đi tình yêu thương và truyền cảm hứng ý chí, nghị lực cho giới trẻ ở Việt Nam. Vì vậy, cuốn sách ban đầu dự định có tên là Nhắm mắt nhìn nắng nhưng với Hà Chương thì phải khác, sau khi bàn bạc mọi người quyết định lấy cảm hứng từ câu nói nổi tiếng của triết gia Ralph Waldo Emerson: 'When it is dark enough, you can see the stars' (Khi trời đủ tối, bạn có thể ngắm nhìn các vì sao) để làm tựa đề cho tác phẩm mới của anh".