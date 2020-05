Khán giả mong đợi gì trong 4 tập cuối ‘Quân vương bất diệt’

Thêm nhiều cảnh tình cảm giữa Lee Min Ho - Kim Go Eun

Trong các tập đầu tiên Quân vương bất diệt ( The King Eternal Monarch), Lee Min Ho (vai Lee Gon) và Kim Go Eun (Jung Tae Eul) bị mỉa mai là quá “lệch tông” mỗi khi diễn tay đôi. Tuy nhiên, từ giữa phim đến các tập gần đây, “phản ứng hóa học” giữa cả hai đã dần được cải thiện theo mạch phim. Sau khi xác định tình cảm, hoàng đế Lee Gon và nữ cảnh sát Jung Tae Eul có không ít cảnh lãng mạn.

Ánh mắt, cử chỉ và sự tương tác nhẹ nhàng của đôi tình nhân trong phim đã xóa bỏ hoàn toàn chênh lệch nhan sắc mà khán giả từng “chê lên chê xuống”. Đỉnh điểm, trong tập 12, nụ hôn nồng cháy của Lee Gon dành cho người thương khiến người xem thích thú. Mở màn bằng cái chạm môi vào cổ bạn gái, nhà vua điển trai tiếp tục tấn công Jung Tae Eul bằng nụ hôn nồng cháy đầy kích thích.

Cảnh trên giường lãng mạn của Lee Gon và Jung Tae Eul trong tập 12 đã làm bùng nổ cộng đồng mạng ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Khoảnh khắc lãng mạn ướt át của cặp đôi trong tập 12 được bình chọn là cảnh sexy nhất của Quân vương bất diệt kể từ khi phát sóng đến nay. Kết quả là rating cũng tăng lên 6,1% và 8,1% (mỗi tập 2 phần), tăng hơn so với tập 11 (5,2% và 6,6%). Được biết, tập 11 cũng là tập Quân vương bất diệt có lượng người xem trung bình chạm đáy.

Chỉ số tăng trưởng của The King Eternal Monarch cho thấy khán giả cần xem những phân đoạn hạnh phúc và “đụng chạm” của cặp diễn viên chính nhiều hơn là các tình tiết đấu trí căng thẳng giữa phe thiện - ác hai bên thế giới song song. Nhiều người xem hy vọng tác phẩm sẽ có cái kết đẹp cho chuyện tình của Lee Gon - Jung Tae Eul dù họ đến từ hai nơi khác biệt.

Những cảnh thể hiện tình cảm của cặp đôi chính được khán giả đón nhận ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Tăng đất diễn cho Woo Do Hwan, bớt tần suất hiện diện của Jung Eun Chae

Bên cạnh những giây phút tình tứ của Lee Gon - Jung Tae Eul, không ít khán giả còn mong mỏi Quân vương bất diệt sẽ cho phát sóng thêm cảnh của cận vệ Jo Young hoặc nam thanh niên lém lỉnh Jo Eun Sup (2 vai đều do Woo Do Hwan đóng). Việc hai người có vẻ ngoài y chang nhau nhưng tính tình trái ngược lại buộc phải đổi chỗ cho đối phương đem đến những tình tiết “dở khóc dở cười”.

Riêng Woo Do Hwan thì nhận về sự khen ngợi hết lời vì có thể khắc họa rõ nét hai nhân vật cùng một lúc: một “thiên hạ đệ nhất kiếm” trầm tĩnh và một anh chàng hóm hỉnh vừa mới xuất ngũ. Anh để lại ấn tượng mạnh khi thể hiện được hai con người, hai sắc thái khác biệt nhưng đang cố gắng giả dạng thành người kia để hoàn thành nhiệm vụ.

Cảnh Jo Young gặp Jo Eun Sup từng gây sốt mạng xã hội vì quá hài hước ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Trong khi Woo Do Hwan được đánh giá cao, thì Jung Eun Chae lại bị đánh giá là biến vai nữ phụ Koo Seo Ryeong thành “mớ bòng bong”. Rút cuộc thì qua 12 tập, người xem băn khoăn nữ thủ tướng này đang tham vọng quyền lực hay tình yêu của hoàng đế Lee Gon hoặc cả hai. Tính cách không rõ ràng, lối diễn thiếu cảm xúc và mơ hồ khiến khán giả mệt mỏi mỗi khi cô xuất hiện.

Chưa hết, scandal Jung Eun Chae hai lần làm “tiểu tam” từ Nhật Bản sang Hàn Quốc càng làm người xem mất thiện cảm và chẳng muốn xem đến cảnh của cô.

Jung Eun Chae bị chê là diễn thiếu cảm xúc dù nhan sắc đẹp không góc chết ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Giảm quảng cáo vô duyên

Đến tận tập 11 - 12 mới chiếu tuần qua, Quân vương bất diệt vẫn “trung thành” với những bối cảnh liên quan đến gà rán, đồ trang điểm, mặt nạ, bánh ngọt, trà sữa… quen thuộc. Điển hình như Luna khi chính thức đóng giả thành Jung Tae Eul thì nơi cô đến đầu tiên không phải chỗ nào khác mà là quán gà rán đã được “lăng xê” từ đầu phim đến nay.

Một cảnh tình cảm hiếm hoi của các nhân vật mà không liên quan đến quảng cáo sản phẩm ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Khán giả không tẩy chay Quân vương bất diệt chèn nhiều quảng cáo, nhưng họ mong ê-kíp hãy chọn cách tuyên truyền một cách tinh tế và bớt để diễn viên đọc giới thiệu sản phẩm như cái máy vô hồn trước màn ảnh nhỏ, khiến nhịp phim bị loãng vô cớ. Một dân mạng nhấn mạnh: “Quân vương bất diệt là tác phẩm tình cảm lãng mạn có yếu tố giả tưởng chứ không phải phim quảng cáo đâu chứ”.

Trong 4 tập cuối, người xem khẳng định họ muốn thấy hoàng đế Lee Gon và người yêu hẹn hò ở những nơi lãng mạn hơn là lại vào tiệm gà rán hoặc đi uống trà sữa…