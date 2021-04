Khán giả truyền hình Mỹ xem lễ trao giải Oscar 2021 giảm kỷ lục

Khán giả của kênh truyền hình ABC - kênh phát sóng trực tiếp lễ trao giải Oscar 2021 vào ngày 25.4 (giờ Mỹ), chỉ đạt khoảng 9,85 triệu lượt người xem, thấp hơn 58% so với con số 23,6 triệu người xem của năm ngoái. Đây là năm thứ 7 liên tiếp, khán giả xem lễ trao giải Oscar giảm đều theo từng năm. Số liệu sơ bộ kể trên do Nielsen vừa công bố.

Các chương trình trao giải trực tiếp trong đại dịch Covid-19 gần như chịu chung số phận. Khán giả truyền hình xem lễ trao giải Emmy vào tháng 9.2020 và lễ trao giải Grammy vào tháng 3.2021 thu hút lượng khán giả thấp nhất từ trước đến nay. Khán giả xem lễ trao giải Quả cầu vàng vào tháng 2.2021 giảm 60% so với năm trước đó.

Với hy vọng thu hút người xem trong khi tuân thủ các biện pháp an toàn trước đại dịch Covid -19, các nhà sản xuất lễ trao giải Oscar năm nay đã thử vài thay đổi. Giải thưởng được phát sóng lần đầu tiên tại ga Union ở trung tâm thành phố Los Angeles trong một khung cảnh thân mật hơn với chỉ những người được đề cử và khách của họ.

Thay vì để dành việc công bố hạng mục sau cùng là Phim hay nhất, các nhà sản xuất phá vỡ thông lệ, kết thúc với giải Nam diễn viên xuất sắc dành cho Anthony Hopkins. Tuy nhiên nam diễn viên lại không dự lễ trao giải khiến cho phần kết thúc đột ngột.

Phản ứng từ các nhà phê bình điện ảnh và truyền hình về lễ trao giải rất gay gắt. Nhà phê bình Kelly Lawler của tờ USA Today viết: “Giải Oscar như là một vụ lật tàu ở ga xe lửa, một chương trình truyền hình dài lê thê, nhàm chán”. Nhà phê bình Mike Hale của tờ The New York Times nhận định: “Sự thay đổi - cho dù là vì đám đông ở nhà do giãn cách xã hội - cộng thêm chất lượng âm thanh tệ hại trong không gian hang động là những điều khiến cho người xem cảm giác giống như đang ở trong một căn phòng chết, cả về âm thanh lẫn cảm xúc”.