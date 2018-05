Khánh My: Tôi phải lên tiếng vì giữa tôi và Trường Giang chưa có gì

* Chào Khánh My, vừa qua chị lên tiếng về mối quan hệ của mình và danh hài Trường Giang, mọi người cho rằng chị đang cố tình tạo chú ý để PR cho bộ phim Mỹ nhân Sài thành sắp lên sóng. Chị nghĩ sao?

- Khánh My: Giống như tôi đã chia sẻ trước đó, tôi chỉ nói về vấn đề này một lần duy nhất để đính chính những tin đồn thất thiệt về mình. Thời điểm Mỹ nhân Sài Thành chuẩn bị lên sóng, bất ngờ có một thông tin cho rằng có một cô A với nhiều điểm miêu tả giống Khánh My là người thứ ba. Rất nhiều phóng viên đã liên hệ, thậm chí gọi cho tôi vào nửa đêm để hỏi về vấn đề này. Tôi là một diễn viên đang háo hức đón chờ đứa con tinh thần của mình ra mắt khán giả thì lại bị vướng tin đồn như thế. Do đó, tôi quyết định lên tiếng một lần để những tin đồn không hay như vậy không ảnh hưởng đến bộ phim Mỹ nhân Sài thành của tôi.

* Nhưng có vẻ như kết quả của việc chia sẻ đi ngược lại với mong muốn của chị. Những ngày qua, rất nhiều người chỉ trích chị đang cố tình PR cho bộ phim. Điều này có làm ảnh hưởng đến ê-kíp làm phim không?

- Phía ê-kíp làm phim cũng chưa có trao đổi gì với tôi về vấn đề này cả. Tôi thấy vấn đề ở đây không có gì cả nhưng mọi người cứ đẩy nó đi quá xa. Tôi nghĩ tại sao trong cuộc sống hiện đại mà mọi người toàn nghĩ theo hướng tiêu cực, không chịu nghĩ theo hướng đơn giản và tích cực hơn. Trong khi câu chuyện của tôi chỉ dừng lại ở đó thì mọi người cứ hỏi tôi liên tục và nghĩ nó theo một hướng tiêu cực thì tôi cũng đành chịu. Hiện tại, Mỹ nhân Sài thành đã lên sóng và nhận được nhiều phản hồi tốt từ khán giả và tôi đang chuẩn bị cho những dự án tiếp theo.

Tin đồn Khánh My và Trường Giang hẹn hò xuất hiện trước lúc Mỹ nhân Sài thành lên sóng ít ngày * Khi chia sẻ livestream liên quan đến việc bị Trường Giang tán tỉnh, chị có nghĩ việc lên tiếng của mình sẽ gây dư luận ngược như vậy không. Điều này có ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị?

- Ảnh hưởng đến tôi thì chắc chắn là không. Vì tôi đã nói rất rõ trong buổi livestream hôm đó rằng tôi và người đó chưa có gì nên không thể gọi tôi là người thứ ba được. Mọi chuyện đã quá rành mạch và rõ ràng, mà không hiểu tại sao mọi người cứ hiểu nhầm bảo tôi là người thứ ba, là phá hạnh phúc người khác. Mọi người đều nghĩ là tôi dùng cách đó để PR thì họ cứ nghĩ vậy đi, tôi đâu có rảnh mà ngồi giải thích hoài. Càng cố giải thích, người ta càng nghĩ là mình có tật giật mình.

* Lên tiếng vào lúc này, chị có sợ bị nói là châm thêm dầu vào lửa trong mối quan hệ đang bị cho là trục trặc của nam nghệ sĩ nói trên và bạn gái?

Nếu đổ vỡ thì những lần bị "tố" trước họ đã đổ vỡ rồi. Còn tôi lên tiếng vì không muốn tin đồn ảnh hưởng đến bộ phim của mình và không muốn bị nói là người thứ ba trong mối quan hệ của họ Khánh My

- Mọi người lại nghĩ tiêu cực nữa rồi vì nếu đổ vỡ thì những lần bị "tố" trước họ đã đổ vỡ rồi. Còn tôi lên tiếng vì không muốn tin đồn ảnh hưởng đến bộ phim của mình và không muốn bị nói là người thứ ba trong mối quan hệ của họ. Có căn cứ, bằng chứng hay hình ảnh nào mà đi đồn tôi là người thứ ba?

* Đây không phải lần đầu tiên chị vướng scandal về tình cảm, trước đây chị cũng từng bị vướng tin đồn là người thứ ba xen vào tình cảm của người khác?

- Tôi thấy cũng bình thường, khi tôi chọn môi trường showbiz để làm việc thì tôi phải chấp nhận những sóng gió. Quan trọng là tôi đón nhận và giải quyết nó như thế nào. Lâu lâu mọi người vẫn cứ nhắc về nó, nhắc đi nhắc lại mãi vậy đó. Nhưng tin đồn thì mãi mãi là tin đồn và đảm bảo đến ngày hôm nay vẫn chưa có ai có một tin nhắn, hình ảnh hay bằng chứng rằng tôi cặp kè với người đàn ông nào đó mà không độc thân.

Khánh My quả quyết mình không phải người tung tin đồn nên phải lên tiếng đính chính để tránh ảnh hưởng đến bộ phim sắp lên sóng của mình

* Chị có bao giờ suy sụp vì tin đồn?

- Chưa bao giờ vì tôi thấy vì những chuyện như vậy mà ảnh hưởng đến công việc hay gia đình mình thì quá bất công với chính mình. Như đã nói, tôi chọn showbiz thì tôi chấp nhận sóng gió, đôi khi nó cũng mang đến quả ngọt nhưng không phải lúc nào cũng có.

* Cứ mỗi khi có một nữ nghệ sĩ lên tiếng việc mình bị tán tỉnh, gạ gẫm, quấy rối thì lại bị cho là chiêu trò để thu hút truyền thông, lại hướng sự chỉ trích vào người nữ thay vì người đàn ông. Chị có thấy bất công không?

- Cuộc đời có bao giờ công bằng mà bảo nó bất công. Bởi vậy đôi lúc mình không thể bắt dư luận nghĩ theo hướng mà mình muốn. Nhưng họ có nghĩ sai cũng không sao. Nói thật là tôi đang thấy hơi buồn vì những việc tốt không ai chia sẻ lên báo, không ai khai thác mà những việc xấu thì người ta cứ bâu vào bàn tán, chia sẻ chóng mặt. Đó là lý do tại sao xã hội bây giờ cứ loạn lên hết.

* Theo quan điểm của chị thì khi các nghệ sĩ nữ bị gạ gẫm, bị tán tỉnh bởi những đại gia, những người đàn ông đã có gia đình thì bản thân họ có nên lên tiếng không? - Quan điểm mỗi người mỗi khác, nếu ai đủ can đảm thì cứ đứng lên để giảm bớt những việc nhạy cảm đó nhưng mà chắc chắn là sẽ không thể hết được. Vì mình không thể nào bắt cả thế giới tốt hết được, sẽ có người tốt, người xấu… Quan trọng là người bị gạ gẫm có để cho người kia đạt được mục đích của người ta hay không, hay là họ lại cố tình muốn được gạ gẫm để đổi lấy những lợi ích khác.

Người đẹp sinh năm 1991 cho rằng nếu mối quan hệ của Trường Giang - Nhã Phương đổ vỡ thì họ đã đổ vỡ từ những lùm xùm trước đó của nam diễn viên hài * Sau khi những tin đồn xuất hiện và chị lên tiếng thì có nhiều người cho rằng ngoài việc tạo lùm xùm, khoe nhà khoe xe, khoe đồ hiệu, khoe thân thì Khánh My dường như chẳng có gì nổi bật trong sự nghiệp?

- Tôi gọi đó là những nỗi khổ của nghệ sĩ. Thực sự tự “khoe” và “có thông tin” để đưa lên báo thì mọi người vẫn hay nhập nhằng. Thế nào là khoe khoang? Là khi người ta tự kêu người này người kia lại, tự phô ra như “Ê tôi mới mua chiếc xe này mấy tỉ nè” hay “Lại nhà tôi chơi đi, nhà tôi đẹp lắm” thì đó mới là khoe. Còn tôi, đi sự kiện mọi người không chú ý tôi mà họ chú ý cái xe tôi lái. Các anh chị báo chí xin quay nhà của tôi, tôi từ chối 1-2 lần còn được chứ đâu thể từ chối hoài. Không cho thì nói mình chảnh, nói chung là khổ lắm, làm sao cũng không vừa ý tất cả mọi người.

* Cảm ơn những chia sẻ của Khánh My!