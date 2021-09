Khát phim tâm lý, chữa lành thế giới nội tâm

Một trong số ít phim có đề cập đến những bất ổn tâm lý của con người trong cuộc sống gia đình hiện đại là Hãy nói lời yêu (vừa được phát trên VTV3). Cụ thể, đó là câu chuyện của những đứa con luôn cảm thấy áp lực đè nặng trước kỳ vọng, sức ép quá lớn từ những bậc làm cha mẹ; một người phụ nữ tham vọng, sĩ diện, độc đoán muốn kiểm soát mọi thứ theo ý mình đến mức trở nên điên cuồng… Biên kịch Huyền Lê (phim Hãy nói lời yêu) cho hay viết một kịch bản có những yếu tố tâm lý không dễ. “Nỗi đau, sự bất ổn và giằng xé về mặt tâm lý là những thứ vô hình. Việc biểu hiện những điều đó ra bên ngoài như thế nào, qua tình huống gì cũng cần phải nghiên cứu cẩn thận”, chị nói. Hãy nói lời yêu không phải là bộ phim dễ xem và có phần kén khán giả. “Đó là bộ phim có phần tâm lý khá nặng nên khi bắt đầu, tôi cũng đã băn khoăn rất nhiều”, biên kịch Huyền Lê cho hay. Sau đó, chị đã bàn bạc với biên tập viên và đạo diễn để quyết định đi theo hướng bất ổn tâm lý như một sự cảnh tỉnh. “Dù tôi biết sẽ khó, bởi với những người viết như chúng tôi, việc đào sâu tâm lý, đẩy đến tận cùng sự thật không dễ dàng gì”, nhà biên kịch bày tỏ.

Nói về lý do chưa có nhiều bộ phim đề cập đến những bất ổn tâm lý, nhà biên kịch Huyền Lê cho rằng không phải không có những biên kịch chạm được đến vấn đề này, mà do có thể chưa có nhiều biên kịch quan tâm đến. Trong khi đó, theo chuyên gia truyền thông phim Châu Quang Phước, “nút thắt cổ chai” liên quan đến việc thiếu mảng đề tài này ở cả phim truyền hình lẫn điện ảnh nằm ở khâu kiểm duyệt khi nhiều vấn đề bị né hoặc khó được thông qua. Nhà sản xuất Nguyễn Minh (Giám đốc Công ty Kịch Bản Việt) cũng cho rằng “chúng ta thiếu mảng phim này vì suy nghĩ an toàn: biên kịch - an toàn trong đề tài quen thuộc, nhà sản xuất - an toàn trong đầu tư còn các đài - an toàn kiểm duyệt”.