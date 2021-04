Khẩu trang và thảm đỏ được bàn tán sôi nổi trước lễ trao giải Oscar 2021

Nghệ sĩ được đề cử Oscar, người dẫn chương trình sẽ không phải mang khẩu trang khi dự lễ trao giải Oscar vào ngày 25.4 (giờ Mỹ), theo Variety .

Do các nghệ sĩ đoạt giải phải bước lên sân khấu được truyền hình trực tiếp nên khẩu trang không được yêu cầu bắt buộc đối với những người được máy quay hướng vào vì lễ trao giải sẽ được quay như một bộ phim tài liệu. Đại diện của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ - ban tổ chức lễ trao giải Oscar xác nhận. Những khán giả tham dự không có mặt trên máy quay sẽ buộc yêu cầu mang khẩu trang mọi lúc, mọi nơi.

Số lượng khán giả cũng bị giới hạn, không tập trung 3.000 - 4.000 người vào Nhà hát Dolby ở Los Angeles (Mỹ) như hằng năm. Một phần ba ngân sách dùng để sản xuất lễ trao giải Oscar lần thứ 93 được phân bổ nhằm giữ an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19 , theo tờ The New York Times.