Không có chuyện họa sĩ Việt được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng

Thông tin trên được cho xuất phát từ hình ảnh trên trang cá nhân của họa sĩ sinh năm 1991. Cụ thể, nghệ sĩ này đã chụp bên cạnh ngôi sao gắn tên “Chau Beyond The Lines”, phim tài liệu gắn liền với cuộc đời của Lê Minh Châu. Bộ phim từng được đề cử hạng mục Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất tại Oscar 2016. Tấm hình được đăng tải hôm 9.11 nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người đồng thời dấy lên tin đồn nghệ sĩ gốc Đồng Nai vừa ghi tên mình trên đại lộ dành để vinh danh những tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghiệp giải trí.

Đại lộ Danh vọng Hollywood (Hollywood Walk of Fame) hiện gắn hơn 2.600 ngôi sao năm cánh có tên các nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực: phim ảnh, truyền hình, thu âm, phát thanh, kịch nghệ được Phòng thương mại Hollywood tôn vinh. Danh sách những người nổi tiếng có tên trên đại lộ này được công khai trên trang web chính thức là Walkoffame.com. Tuy nhiên, qua công cụ tìm kiếm của trang, không có ngôi sao tên Chau Beyond The Lines như họa sĩ Lê Minh Châu chia sẻ trên trang cá nhân. Thêm vào đó, thông tin về lễ vinh danh hay những hình ảnh liên quan đến sự kiện gắn sao cũng không được truyền thông quốc tế đưa tin như thường lệ.

Ảnh chụp màn hình Walkoffame.com Thao tác tra cứu đơn giản trên website Walkoffame.com cho thấy không có ngôi sao nào tên “Chau Beyond The Lines” được gắn trên đại lộ danh giá này

Trên thực tế, hình ảnh ngôi sao mà họa sĩ 27 tuổi đăng tải trên mạng xã hội là một dịch vụ thú vị được Phòng thương mại Hollywood cung cấp. Bất kỳ khách tham quan nào cũng có thể trả tiền để được gắn tên mình tạm thời lên một ngôi sao còn trống trên đại lộ và thoải mái chụp hình lưu niệm. Chi phí cho dịch vụ này khoảng 10 USD (hơn 220.000 đồng).

Đây chỉ là một trò đùa vui của Lê Minh Châu và nhiều người đã hiểu lầm về thông điệp của bức ảnh. Trước những thông tin được truyền thông đăng tải, Lê Minh Châu cũng bày tỏ sự bất ngờ. Trên trang cá nhân, họa sĩ gốc Đồng Nai hoảng hốt: “Chuyện gì đang xảy ra ở Việt Nam? Bạn bè cập nhật giúp Châu”. Mới đây nhất, nam nghệ sĩ tiếp tục đăng tải trên trang cá nhân sau khi bị quá nhiều người hỏi chuyện: “Chuyện gì đang xảy ra vậy trời. Đâu ra vào Facebook, Zalo, Fanpage nhắn ì xèo vậy?". Bên cạnh đó, họa sĩ 27 tuổi cũng khá bực bội khi kỳ nghỉ tại Mỹ của anh bị làm phiền vì những tin nhắn lạ.

Việc trở thành nghệ sĩ được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng phức tạp hơn so với những gì nhiều người vẫn nghĩ. Đầu tiên, nghệ sĩ nào đó cần phải được người khác đề cử và đồng ý nhận ngôi sao danh giá nếu được chọn. Sau khi qua giai đoạn đề cử, hồ sơ của người được đề cử ở trên sẽ được cân nhắc, bình chọn bởi Hội đồng Đại lộ Danh vọng gồm chủ tịch hội đồng và năm nhân vật đứng đầu năm lĩnh vực mà đại lộ này vinh danh. Cuối cùng, người đứng ra đề cử phải trả số tiền 40.000 USD (hơn 930 triệu đồng) để chi trả cho các khoản phí liên quan đến việc lắp đặt ngôi sao, tổ chức sự kiện, bảo trì…