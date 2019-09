'Không phải đàn ông, cũng không là phụ nữ', vậy gọi Sam Smith bằng gì?

Đầu năm nay, ngôi sao nhạc pop Sam Smith gây bất ngờ khi công bố giới tính thật của bản thân. Đáng chú ý, ca sĩ người Anh cho biết mình không thuộc về bất kỳ giới tính nào: “Tôi không phải đàn ông, cũng không là phụ nữ. Tôi nghĩ mình ở lưng chừng ở đâu đó giữa hai phía”.

Thông tin trên lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên các trang mạng xã hội. Một trong những vấn đề được người hâm mộ tò mò chính là nên gọi Sam Smith bằng danh xưng nào là phù hợp. Do đó, việc tiếp tục khẳng định giọng ca Too good at goodbyes bằng ngôi xưng “anh ấy”, liệu có còn phù hợp?

Sau loạt tranh luận từ phía khán giả, cuối cùng Sam Smith cũng lên tiếng. Viết trên trang Instagram cá nhân, giọng ca One day at a time chia sẻ: “Tôi rất vui mừng và vinh dự khi được nhiều người ủng hộ tôi trong quyết định này (việc công khai giới tính) nhưng tôi đã rất lo lắng về thông báo này”. Theo đó, nam ca sĩ quyết định dùng đại từ “They/Them” (tạm dịch: họ/những người đó) để gọi chính mình.

Sam Smith công khai cách xưng hô dành cho giới tính của mình Ảnh: Instagram cá nhân

Ca sĩ Dancing with a stranger tiết lộ rằng mặc dù mọi người sẽ phải “đấu tranh” để làm quen với đại từ mới mẻ này, nhưng Sam Smith hi vọng họ chấp nhận và tôn trọng sự lựa chọn của bản thân mình. “Tôi hiểu rằng sẽ có nhiều sai lầm về định nghĩa giới tính nhưng tất cả những gì tôi yêu cầu, mong các bạn thử. Tôi hi vọng bạn có thể thấy được bản chất của tôi như cách mà tôi thấy chính mình bây giờ”, giọng ca nói thêm.

Sau cùng, Sam Smith bày tỏ nguyện vọng trên trang cá nhân rằng người hâm mộ nên tìm hiểu về định dạng giới tính cũng như hướng số đông đến các hoạt động xã hội nhằm giúp đỡ cộng đồng LGBT (Cộng đồng những người đồng tính nữ, đồng tính nam , song tính và chuyển giới). Cuối bài viết, nghệ sĩ 27 tuổi kêu gọi: “Nếu bạn có thắc mắc và đang tự hỏi tất cả điều này có nghĩa là gì thì tôi sẽ cố gắng hết sức để giải thích nhưng tôi cũng đã gắn thẻ bên dưới những con người đang chiến đấu với cuộc chiến này mỗi ngày”.

Sam Smith là một ca sĩ, nhạc sĩ người Anh. Sam Smith bắt đầu nổi tiếng vào tháng 10.2012 khi hợp tác với Disclosure trong đĩa đơn Latch, tác phẩm này đã đạt tới vị trí 11 trên bảng xếp hạng âm nhạc UK. Giọng ca sinh năm 1992 nổi tiếng được khán giả mến mộ với hàng loạt bài hit như: Too good at goodbyes, How do you sleep?, I’m not the only one, Lay me down, Pray, One last song… Ngoài nổi danh nhờ loạt bài hát với ca từ sâu sắc, nghệ sĩ Anh quốc còn được khán giả hâm mộ bởi phong cách trình diễn chuyên nghiệp cùng với những MV lãng mạn kết hợp dàn mỹ nam nóng bỏng.