Theo đó, về mặt bằng tổng thể, Bộ lưu ý tỉnh không xây dựng phù điêu chiến tích Ông Hoàng Bảy tại đền Bảo Hà.

Bộ cũng thỏa thuận về dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Bảo Hà. Theo đó, giai đoạn 1 sẽ tôn tạo Phủ chúa Sơn Trang, lầu Cô, lầu Cậu, nhà sắp lễ, hạ lễ, nhà ban quản lý đền, cổng (tam quan ngoại); xây dựng Đền Trình, 3 cổng mới, nhà bếp - ăn, nhà vệ sinh ngầm, quảng trường, sân khấu lễ hội, tường rào, kè, lan can. Giai đoạn 2: tôn tạo am Thượng Sơn (am thờ, nhà sắp lễ); xây dựng khu mộ gió ông Hoàng Bảy, nhà để kiệu kết hợp triển lãm, nhà truyền thống , nhà đón tiếp - ban quản lý của huyện...