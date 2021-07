Kịch tính phiên tòa xử vụ Britney Spears đòi từ bỏ quyền giám hộ của cha

Britney Spears (39 tuổi) cũng được tòa cấp phép thuê Mathew Rosengart – luật sư đại diện cho các sao Steven Spielberg, Sean Penn, Ben Affleck và Eddie Vedder để bào chữa vụ án.

Diễn biến xảy ra vài ngày sau khi bà Jodi Montgomery đệ đơn yêu cầu chỉ định người giám hộ tài sản mới và Britney Spears có thể chọn luật sư cho riêng mình mà không phải trải qua "bất kỳ đánh giá bổ sung nào để xác định năng lực tâm thần của cô ấy", theo tài liệu của tòa án.

Trong đơn gửi sau đó, Jodi Montgomery và luật sư Lauriann Wright trình bày Britney Spears "hoàn toàn không đồng ý" với yêu cầu của luật sư do tòa chỉ định Sam Ingham rằng việc từ chức của anh ta có hiệu lực "khi luật sư mới do tòa án chỉ định được bổ nhiệm".

"Sau 13 năm được cố vấn do tòa án chỉ định, cô ấy muốn chọn luật sư cho riêng mình. Tại phiên điều trần vào ngày 23.6.2021, cô Spears phát biểu trước tòa án và liên tục bày tỏ mong muốn chọn luật sư cho riêng mình, mà không cần đánh giá y tế bổ sung", đơn ghi rõ. Tờ The New York Times trước đó đã đưa tin rằng Britney Spears đang đàm phán với cựu công tố viên liên bang và luật sư nổi tiếng Mathew Rosengart về việc đại diện cho cô trong vụ án.