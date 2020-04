Kim Hee Ae tiếp tục bị đánh tơi bời, rating ‘Thế giới hôn nhân’ vượt mốc 20%

Sự trở về của Lee Tae Oh (Park Hae Joon) và Yeo Da Kyung (Han So Hee) khiến cuộc sống của hai mẹ con Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) - Lee Joon Young (Jeon Jin Seo) xáo trộn. Đặc biệt, quý ông lăng nhăng họ Lee không chỉ tìm cách lôi kéo con trai mà còn mướn người đe dọa và thậm chí là dùng bạo lực dã man với vợ cũ.

Cụ thể, trong tập 8, Lee Tae Oh đã mướn cũng như tiếp tay giúp Park In Kyu (Lee Hak Joo) đột nhập vào nhà của Ji Sun Woo cho cô một “bài học”. Mặc cho bị đánh bất ngờ và chịu thương tích không nhỏ, nhưng bà mẹ một con vẫn cố gắng chống chọi và giằng co, tìm đường thoát thân. May mắn là hàng xóm Go Ye Rim (Park Sun Young) đã phát hiện báo cảnh sát và đồng nghiệp Kim Yoon Ki (Lee Moo Saeng) cũng kịp thời có mặt giúp đỡ. Đáng tiếc là Park In Kyu đã nhanh chân tẩu thoát.

Ji Sun Woo bị tấn công ngay tại nhà của mình ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Chi tiết Ji Sun Woo bị hành hung bởi tay sai của chồng cũ khiến khán giả phẫn nộ, chỉ trích Lee Tae Oh là đồ máu lạnh, vũ phu, tệ bạc… Dân mạng cũng bày tỏ mừng cho bà mẹ một con đã sớm chia tay với ông xã ghê tởm này từ lâu. Đáng chú ý, tình tiết Ji Sun Woo sang văn phòng của Lee Tae Oh tuyên chiến cũng làm người xem hả dạ và mong đợi.

Trong khi đó, Yeo Da Kyung đang đau đầu bởi vừa làm hài lòng con riêng của chồng và đối phó với Ji Sun Woo. Cô tìm đến thẳng vợ cũ của ông xã để nói chuyện phải trái, nhưng lại bị “dằn mặt” ngược lại. Bất ngờ hơn, người đẹp này lại ủng hộ Ji Sun Woo gia nhập hội phụ nữ giàu có của mình. Cùng với phiếu bầu của Yeo Da Kyung và ba vị phu nhân danh giá khác, nữ bác sĩ chính thức bước chân vào nhóm quý cô quyền lực thành phố và chuẩn bị “đền đáp” màn trả thù dai của chồng cũ.

Thay vì công khai đấu đá, Yeo Da Kyung và Ji Sun Woo bất ngờ tạo nên bầu không khí hòa bình thân thiện trong hội phụ nữ ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Tập 8 Thế giới hôn nhân còn đem về nhiều nhân vật đã bất ngờ biến mất trong các tập trước và cho khán giả chứng kiến các cú "twist" đặc sắc. Nữ bệnh nhân Min Hyun Seo (Sim Eun Woo) nhiều lần giúp đỡ Ji Sun Woo theo dõi Lee Tae Oh ngoại tình và tên bạn trai cũ độc ác Park In Kyu từng tống tiền nữ bác sĩ lần lượt tái xuất.

Nếu như Min Hyun Seo tiếp tục có ý định hỗ trợ ân nhân chống lại chồng cũ thì gã đàn ông họ Park lại một lần nữa muốn đẩy Ji Sun Woo vào đường cùng sau khi ngồi tù 1 năm. Bên cạnh đó, khán giả đang rất tò mò những quý bà đầy quyền lực trong nhóm hội phụ nữ sẽ theo phe Ji Sun Woo hay mẹ con Yeo Da Kyung ở các tập tiếp theo.

Ji Sun Woo mạnh mẽ chống lại vợ chồng Lee Tae Oh và Yeo Da Kyung ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Tập phim tối 18.4 cũng lập kỷ lục rating (lượng người xem trung bình) cao ngất. Tác phẩm đạt tỷ suất 20,15 (toàn quốc) và chính thức phá mốc 20%. Đây cũng là rating cao nhất của The World of the Married kể từ khi phát sóng đến nay.