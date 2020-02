Kim Tae Hee xinh đẹp trong họp báo phim mới

Xuất hiện tại họp báo Hi bye Mama (tựa Việt: Chào mẹ kính yêu) , Kim Tae Hee nhanh chóng trở thành tâm điểm với nhan sắc rực rỡ. Cô nổi bật cùng gương mặt xinh đẹp bất chấp thời gian và vóc dáng gọn gàng dù mới sinh con thứ hai hồi tháng 9 năm ngoái. Tại sự kiện, nữ diễn viên diện chiếc váy đen thanh lịch khéo khoe eo thon. Cô chọn lối trang điểm nhẹ nhàng và buông xõa tóc tự nhiên.

Loạt ảnh của sao phim Nấc thang lên thiên đường tại sự kiện đã gây sốt trên các trang tin Hàn Quốc. Cư dân mạng tán thưởng vẻ đẹp của cô hết lời: “Không ai có thể đánh bại được nhan sắc của Kim Tae Hee mà”, “Mỹ nhân hàng đầu Hàn Quốc là đây”, “Sao cô ấy có thể vẫn xinh đẹp qua ngần ấy năm chứ”…

Kim Tae Hee khoe sắc trong sự kiện họp báo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Ở họp báo, hai bạn diễn còn lại của Kim Tae Hee là Lee Kyu Hyung và Go Bo Gyeol cũng chọn “cây đen” đơn giản. Bộ ba có nhiều chia sẻ thú vị xoay quanh quá trình làm phim Hi bye Mama. Trong phim, bà xã của Bi Rain đóng vai Cha Yoo Ri, một người biến thành hồn ma sau khi qua đời vì một tai nạn thương tâm. Cô ra đi đột ngột, để lại chồng Jo Kang Hwa (Lee Kyu Hyung đóng) và đứa con gái nhỏ.

Đặc biệt, vì là dự án đầu tiên của Kim Tae Hee sau 5 năm vắng bóng, nên cô được chú ý hơn cả. Tại chương trình, người đẹp cho hay việc làm mẹ ngoài đời đã giúp cô có được những xúc cảm với vai diễn trong Hi bye Mama: “Là một người mẹ và cũng có con gái, tôi thực sự đồng cảm và khóc khi đọc kịch bản phim. Tôi muốn trở thành một phần của tác phẩm có thông điệp tuyệt vời như thế này”.

Kim Tae Hee chia sẻ rằng Hi bye Mama là một câu chuyện gia đình ấm áp có thể giúp người xem cười hạnh phúc và rơi nước mắt đồng cảm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Cô cũng thừa nhận bản thân cùng nhân vật Cha Yoo Ri có điểm tương đồng ở chỗ cả hai đều là mẹ và là thành viên của một gia đình bình thường. Kim Tae Hee bổ sung: "Tôi đã gián đoạn công việc 5 năm do các vấn đề cá nhân. Thông qua bộ phim này, tôi hy vọng mình có thể tiếp tục sự nghiệp diễn xuất với các dự án tiếp theo".

Trong phim, diễn viên Lee Kyu Hyung đóng vai Jo Kang Hwa, “ông xã” trên màn ảnh của Kim Tae Hee còn nữ diễn viên Go Bo Gyeol đảm nhận nhân vật Oh Min Jung, người vợ thứ hai của Jo Kang Hwa. Hi bye Mama dài 16 tập sẽ phát sóng vào tối thứ bảy và chủ nhật hằng tuần trên tvN, bắt đầu từ ngày 22.2.