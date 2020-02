Kpop nháo nhào vì nhân viên một ca sĩ nhiễm Covid-19

Hàng loạt chương trình tiếp tục bị hủy bỏ hoặc tạm hoãn vô thời hạn. Sáng 29.2, Osen cho biết một nhân viên thân cận của ca sĩ Hàn Quốc đã được xác nhận nhiễm Covid-19 sau chuyến công tác nước ngoài. Giọng ca trên đã tự cách ly tại nhà. Danh tính của cả hai vẫn đang được giữ kín, nhưng nhiều nguồn tin tiết lộ Chung Ha chính là nữ ca sĩ có nhân viên nhiễm bệnh. Tính đến trưa 29.2, cô vẫn chưa lên tiếng phản hồi. Dù vậy, chuyện nhân viên thuộc một ê-kíp nghệ sĩ nhiễm Covid-19 đã khiến showbiz xứ kim chi lo lắng.

Thêm nhiều sao Hàn thay đổi và hủy lịch trình vì dịch Covid-19 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Ba đêm diễn của nhóm nhạc AKMU ở Chuncheon, Jeonju và Cheongju (Hàn Quốc) dự kiến tổ chức vào ngày 14, 21 và 29.3 đều bị huỷ bỏ. Concert La Rouge của Red Velvet ở Yokohama (Nhật Bản) trong hai ngày 7 và 8.3 được dời lại. Tương tự, các đêm diễn thuộc tour RE:AL của The Boyz tại Seoul (Hàn Quốc, ngày 14 và 15.3), Tokyo (22.3), Fukuoka (25.3) và Osaka (Nhật Bản, 26.3) đều tạm thời hoãn. Chuỗi fan meeting mang tên Hello, FIX của CIX đi qua Mỹ, Thái Lan và Đài Loan đều sẽ không thể diễn ra theo đúng ngày dự kiến. Ban tổ chức Music Bank World Tour in Dubai tổ chức ở Dubai (21.3) đang cân nhắc dời lại hay hủy sự kiện.

Những show bị hủy còn có: Tour The Dream Show của nhóm nhạc NCT Dream tại Tokyo (13 và 15.3), buổi họp fan của Yezi ở Seoul (4.3), chuỗi sự kiện quảng bá album mới của Mamamoo ở Nhật Bản vào tháng 3 và 4… Đặc biệt, nhóm nhạc nam BTS cùng các đêm diễn Map of the Soul Tour ở Seoul (ngày 11, 12, 18 và 19.3) cũng đành nói lời lỡ hẹn với khán giả.

Trong khi đó, những nghệ sĩ như AB6IX, (G)I-DLE… hay đoàn làm phim Intruder (Song Ji Hyo, Kim Moo Yul… đóng chính) sẽ sắp xếp lại thời gian phát hành sản phẩm trong bối cảnh dịch Covid-19 có dấu hiệu bùng phát dữ dội ở xứ kim chi. Được biết, ê-kíp Intruder từng phải hủy buổi ra mắt báo chí diễn ra vào ngày 4.3 vì lo ngại bệnh viêm phổi Vũ Hán lạ.

Music Bank World Tour in Dubai đang thảo luận kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định về việc có nên tiếp tục tổ chức giữa lúc dịch Covid-19 chuyển biến nhanh ẢNH: POSTER SHOW

Các đài truyền hình đang tìm kiếm giải pháp để tiếp tục làm việc giữa tình hình dịch Covid-19 chuyển biến phức tạp. Các đội ngũ làm show giải trí đã quyết định tiếp tục ghi hình với số lượng nhân viên và nghệ sĩ tối thiểu để tránh nguy cơ lây lan dịch.

Một nhà sản xuất chia sẻ với báo chí: "Nhiều đơn vị hiện không có lựa chọn nào khác ngoài việc tạm hoãn lịch ghi hình. Trong trường hợp xấu nhất, một số chương trình đành tạm dừng phát sóng. Tất cả chúng tôi đang cố gắng lên kế hoạch được tiếp tục quay với số lượng nhân viên ít nhất có thể, và mỗi người trong đoàn phải tiếp xúc với nhau càng ít càng tốt”.

Một nhà sản xuất khác cũng thổ lộ: "Chúng tôi cảm thấy mình buộc phải tiếp tục làm việc vì các show được chiếu cố định hàng tuần và khán giả cũng đã quen với chuyện bật tivi để xem chương trình rồi. Nếu chúng tôi không thể tiếp tục quay, giải pháp duy nhất là ngừng phát sóng”.

Theo Allkpop, các show hiện đang đối mặt với tình thế khó khăn bởi dịch Covid-19 là những chương trình được quay ngoài trời như 1 Night 2 Days, Running Man, Hangout With Yoo…