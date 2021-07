Kỳ án Lệ Chi viên: Bí ẩn người hầu hạ thuốc men cho vua

Về vai trò của Trịnh Khả trong thời điểm Thái Tông chết, Đại Việt thông sử cho biết: “Khi vua Thái Tông đi tuần phía đông, mắc bệnh nguy kịch; ông hầu hạ thuốc men không rời lúc nào. Vua mất, ông nhận cố mệnh, rước quan tài về kinh sư, phò lập Nhân Tông, ông được trao thêm chức Nhập nội Tư mã”. Ghi chép của Lê Quý Đôn cho thấy Trịnh Khả là người nắm rõ nhất nội tình của vụ án, là người duy nhất ở vào thế có thể chứng minh Nguyễn Thị Lộ và Nguyễn Trãi vô tội; nhưng sự tình rốt cuộc đã không diễn ra như thế. Trịnh Khả là người thân trải trăm trận, đối diện với cường thần Lê Sát mà cũng không… sợ, nên không có chuyện vì lo an nguy cho bản thân mà câm miệng không nói. Điều này cộng với việc Trịnh Khả lại là nhân vật quan trọng trong giai đoạn chuyển giao quyền lực giúp ta nhận ra rằng: vụ án Lệ Chi viên sở dĩ xảy ra là có bàn tay của Trịnh Khả.

Vấn đề là con người của Trịnh Khả không hề có dáng một gian thần chút nào. Đại Việt thông sử nhận xét: “Ông cùng với Lê Thụ là bậc tể phụ đứng đầu. Tính người thủ tín thẳng thắn, giữ phép công hết chức phận, lấy việc sửa lỗi cho vua, nhận lời chỉ bảo làm trách nhiệm của mình; hễ biết được điều gì đều bày tỏ”. Đại Việt sử ký toàn thư cho thấy Trịnh Khả là người rất có ý thức khuyến thiện trừ ác. Nói Trịnh Khả là gian thần tung tin để hãm hại trung thần Nguyễn Trãi là chuyện rất khó chấp nhận. Có điều, nếu như phải hỏi: trong mắt Trịnh Khả thì Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ có phải trung thần không? Câu trả lời e rằng không.

Với tư cách là một Lễ nghi học sĩ, Nguyễn Thị Lộ đã can dự rất tích cực vào các sự kiện chính trị dưới triều Thái Tông. Nguyễn Thị Lộ hiến kế bắt những đứa con gái ngỗ ngược, gièm pha Lê Lễ; tâu xin giảm tội cho Tiệp dư Ngô Thị Ngọc Dao. Tất cả hoạt động đó đều phạm vào điều cấm kỵ của nền chính trị Nho giáo phong kiến: phụ nữ không được quyền can dự chính sự. Từ đầu thời nhà Hán, người Trung Hoa đã dựa vào kinh nghiệm lịch sử, dựng lên cái gọi là “mỹ nữ họa thủy luận”. Họ cho rằng việc các triều đại Hạ, Thương, Chu mất nước đều do quân chủ các triều đại đó mê đắm nhan sắc của nữ nhân. Quan điểm chính trị đó phần nào cũng được chia sẻ ở Đại Việt. Trong Khâm định Việt sử thông giám cương mục, chính vua Tự Đức cũng từng phê rằng: Nguyễn Trãi “thả lỏng cho vợ làm việc hoang dâm, vô liêm sỉ. Vậy thì cái vạ tru di cũng là Trãi tự chuốc lấy”. E rằng trong mắt Trịnh Khả, vấn đề cũng được nhận định tương tự như thế.