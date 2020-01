‘Ký sinh trùng’ lập kỳ tích tại SAG Awards, nâng khả năng chiến thắng Oscar 2020

Ký sinh trùng - tác phẩm kiến tạo kỳ tích cho phim nói tiếng nước ngoài tại SAG

Kiệt tác điện ảnh của đạo diễn Bong Joon Ho tiếp tục trở thành niềm kiêu hãnh của điện ảnh Hàn Quốc khi vừa vượt qua dàn đối thủ nặng ký gồm Bombshell, The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood và Jojo Rabbit để giành giải Dàn diễn viên xuất sắc nhất tại SAG Awards 2020. Đây vốn được biết đến là giải thưởng thường niên của Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh Mỹ đồng thời là một trong những sự kiện quan trọng nhất tiền Oscar. Vì SAG không có giải Phim hay nhất nên hạng mục Dàn diễn viên xuất sắc nhất là giải thưởng cao nhất tại lễ trao giải uy tín này.

Lee Gun Gyun và Choi Woo Sik tại SAG Awards 2020 Ảnh: Reuters

Phát biểu trên sân khấu, tài tử Song Kang Ho - nam diễn viên chính của Ký sinh trùng bày tỏ niềm hạnh phúc: “Tôi thật vinh dự khi nhận được giải thưởng này trước những diễn viên tài năng mà bản thân hằng ngưỡng mộ. Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc tuyệt vời này”. Chia sẻ về chiến thắng mang tính lịch sử này, nam diễn viên Lee Sun Kyun nói đùa sau sân khấu rằng anh cảm giác như Ký sinh trùng là một bộ phim Hollywood rồi vậy. “Hi vọng với cơ hội này, với sự thành công của Parasite, các nền công nghiệp điện ảnh trên thế giới có thể tổn tại và phát triển cùng nhau”, ngôi sao này nói thêm.

Trong khi đó, nam diễn viên trẻ Choi Woo Shik cũng bày tỏ niềm tự hào trước chiến thắng của bộ phim. Tải tử sinh năm 1990 bộc bạch: “Ngoài chúng tôi ra, hi vọng năm tới, nhiều kiệt tác điện ảnh ngoại quốc sẽ có cơ hội được công nhận hơn nữa. Tôi thực sự mong mỏi sau khoảnh khắc này, nhiều bộ phim nước ngoài, nhất là phim châu Á có thể xuất hiện ở đây”.

Chiến thắng của dàn saoKý sinh trùngkhiến người hâm mộ Hàn Quốc cũng như châu Á không khỏi tự hào Ảnh: Reuters

Ký sinh trùng trở thành bộ phim nói tiếng nước ngoài đầu tiên chiến thắng hạng mục danh giá này. Kỳ tích trên khiến công chúng xứ Hàn không khỏi nức lòng, tự hào khi tác phẩm của điện ảnh nước nhà được đánh giá cao tại sự kiện quan trọng trước thềm lễ trao giải Oscar sẽ diễn ra trong chưa đầy 1 tháng tới. Đây cũng là tác phẩm hiếm hoi của châu Á được chú ý và kỳ vọng nhiều nhất tại mùa giải thưởng năm nay.

Trở thành “ngựa chiến” đắt giá trên đường đua Oscar

Tại hậu trường lễ trao giải, đạo diễn Bong Joon Ho được hỏi: ông nghĩ sao về việc Ký sinh trùng chiến thắng tại SAG Awards sẽ ảnh hưởng đến cơ hội tác phẩm giành tượng vàng Oscar? Nhà làm phim người Hàn cho biết: “Thật sự là mọi thứ đang dần định hình và chúng tôi đang là một phần của đường đua Oscar. Tôi nghĩ việc giành giải ở SAG Awards thật sự rất quan trọng vì cuối cùng dàn diễn viên của phim đã được công nhận bởi các đồng nghiệp, đó là niềm vui sướng nhất trong tối nay. Còn về giải Oscar, không ai có thể nói trước được điều gì cả”.

Bong Joon Ho không dám đoán trước tương lai của "đứa con tinh thần" tại Oscar tới Ảnh: Reuters

Kể từ khi trở thành chủ nhân của giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2019, Ký sinh trùng đã nhận được sự đánh giá tích cực từ giới mộ điệu quốc tế và khán giả phòng vé. Bước sang mùa giải thưởng 2020, tác phẩm từ điện ảnh xứ kim chi đã trở thành cái tên nổi bật khi có mặt ở nhiều lễ trao giải danh giá, trong đó có Quả cầu vàng lần thứ 77. Tại lễ trao giải uy tín này, kiệt tác do Bong Joon Ho ngồi ghế đạo diễn đã được xướng tên ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Hôm 13.1 vừa qua, Parasite cũng vừa có tên trong danh sách đề cử Oscar 2020 với 6 đề cử, trong đó có các hạng mục quan trọng như: Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất, Phim hay nhất, Phim quốc tế hay nhất…

Giới chuyên môn đánh giá tác phẩm của nền điện ảnh xứ kim chi sẽ được xướng tên ở ít nhất một giải thưởng quan trọng tại một trong những lễ trao giải điện ảnh danh giá nhất hành tinh. Với việc giành chiến thắng ngoạn mục ở SAG Awards 2020 - một trong số giải thưởng quan trọng nhất trước thềm Oscar, truyền thông và công chúng yêu điện ảnh càng thêm hi vọng về tương lai tươi sáng của Ký sinh trùng tại lễ trao giải Oscar sắp tới.

Ký sinh trùngđược đánh giá sẽ "làm nên chuyện" tại Oscar năm nay Ảnh: CJ Entertainment

Cùng với giải thưởng quan trọng nhất được trao cho dàn diễn viên Ký sinh trùng, SAG Awards năm nay còn vinh danh nhiều tên tuổi nổi bật khác. Renée Zellweger nối dài chiến thắng của mình với hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ màn thể hiện đỉnh cao trong Judy. Joaquin Phoenix khiến khán giả không quá ngạc nhiên khi một lần nữa giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ Joker. Trong khi đó, hai giải Nam và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất lần lượt được trao cho Brad Pitt (phim Once Upon a Time in Hollywood) và Laura Dern (phim Marriage Story)...