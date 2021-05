Kỹ xảo và hành động trong phim Việt được nâng tầm

Để có kết quả đó, các nhà làm phim ngoài sử dụng “nội lực” là những chuyên gia lành nghề trong nước, còn bắt tay với các đối tác ngoại hay chọn đạo diễn hành động nước ngoài để góp sức.

Với Lật mặt 5: 48h , Lý Hải cho thấy tay nghề đạo diễn tiến bộ rõ rệt. Phim vẫn làm đúng với chất “bình dân” nhưng hấp dẫn. Từ khâu dàn dựng, diễn xuất, hành động, kỹ xảo đều được anh chăm chút tỉ mỉ. Cảnh nhân vật do Ốc Thanh Vân đóng ôm con gái nhỏ trốn thoát qua đường cửa sổ từ một tòa nhà cao tầng rồi bất ngờ suýt bị tuột ra rơi xuống dưới đất, được nhiều khán giả đánh giá cao vì sự sáng tạo, đầu tư của ê kíp. Thực tế, tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” này được đoàn phim quay ở dưới đất, kết hợp với việc sử dụng phông xanh để làm kỹ xảo.

Với phân cảnh chiếc xe khách bị tuột khỏi phà rơi xuống sông ở cuối phim, Lý Hải đưa một cần cẩu 25 tấn từ TP.HCM về An Giang, buộc nhiều dây cáp quanh xe khách trước khi thả xuống sông. Khi lên phim, ê kíp sử dụng kỹ xảo Visual Effects (viết tắt: VFX - là quá trình tạo ra hoặc thay đổi các hiệu ứng hình ảnh để nâng cao chất lượng hình ảnh đã quay) để xóa các sợi dây cáp...

Phim Song song của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng chiếu trước đó cũng gây ấn tượng thị giác về kỹ xảo trong nhiều phân đoạn “đảo ngược thời gian” theo hiệu ứng cánh bướm khi y tá Trang (Nhã Phương đóng) gặp cậu bé Phong (Thuận Phát) qua màn hình ti vi ở hai thời điểm khác nhau: 2020 và 1999. Cảnh nhân vật Trang nhảy lầu cũng được áp dụng kỹ xảo khi ê kíp quay tại hai địa điểm: bối cảnh thật ở một chung cư và quay trên phông xanh tại phim trường, sau đó thêm vào quang cảnh thành phố…

Nhà sản xuất Minh Hà - vợ Lý Hải cho biết đã chi trên chục tỉ đồng cho các cảnh hành động trong phim. Ê kíp đã xây mới 15 nhà sàn tại một ngôi làng người Chăm ở Châu Đốc (An Giang) sau đó giật sập để phục vụ cảnh quay. Ở cảnh rượt đuổi trên sông, đoàn phim bỏ ra 3 tỉ đồng thực hiện với 10 tàu bè được huy động... Lý Hải còn chi “mạnh tay” mời đạo diễn Kim Jung-min (từng đạo diễn hành động của siêu phẩm phòng vé Hàn Quốc năm 2018 - The Witch: Part 1. The Subversion) đảm nhiệm vị trí cố vấn cho phần hành động trong phim.