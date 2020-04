Lady Gaga, Ben Affleck, Adam Driver đóng phim 'nặng đô' của Ridley Scott

Ở tuổi 82, đạo diễn kỳ cựu Ridley Scott, người được biết đến là "cha đẻ" của dòng phim quái vật không gian (Alien - 1979) và nhiều tác phẩm mang tầm vóc sử thi khác, tiếp tục hành trình sáng tạo nên những tác phẩm lớn dựa trên những sự kiện chấn động trong lịch sử.

Gucci

Gucci là tên chính thức của tác phẩm làm về vụ mưu sát cháu trai của ông hoàng thời trang Guccio Gucci là Maurizio Gucci. Tác phẩm được chuyển thể dựa trên quyển sách The House of Gucci: A sensational story of murder, madness, glamour and greed của tác giả Sara Gay Forden. Do nội dung quyển sách bao trùm gần như tất cả các câu chuyện về gia tộc thời trang Gucci, bao gồm cả vụ mưu sát Maurizio Gucci diễn ra vào năm 1995 nên tác phẩm của đạo diễn sinh năm 1937 sẽ tập trung khoét sâu vụ án mạng chấn động ngành thời trang năm xưa.

Chân dung doanh nhân, nhà thiết kế thời trang Maurizio Gucci Ảnh: Getty Images

Trong dự án mới nhất do chính Ridley Scott và vợ mình là Giannina Scott đứng ra sản xuất này, cô đào Lady Gaga sẽ hóa thân thành "góa phụ đen" Patrizia Reggiani, vợ cũ của Maurizio Gucci - kẻ đã thuê người mưu sát chồng mình khi ông đến văn phòng làm việc năm 1995. Tác phẩm dự kiến khởi chiếu vào ngày 24.11.2021. Hãng phim MGM cuối cùng đã giành được quyền sản xuất dự án từ tay "đại gia" trực tuyến Netflix vì lý do khá đơn giản: đạo diễn Ridley Scott ưu ái việc phim của ông được chiếu rạp hơn là chiếu trên mạng.

The last duel

Trong khi bắt tay thực hiện dự án Gucci, dự án phim lịch sử có hơi hướm kinh dị là The last duel của đạo diễn phim Gladiator cũng đang trong quá trình ghi hình. Dự án chuyển thể này dựa trên quyển sách The last duel: A true story of trial by combat in medieval France của tác giả Eric Jager. Chấp bút phần kịch bản cho dự án nhuốm màu bi kịch này là tài tử Matt Damon, Ben Affleck cùng biên kịch Nicole Holofcener.

Lấy bối cảnh thời trung cổ, The last duel kể về bi kịch của một người lính trở về từ chiến trận và phát hiện ra vợ mình (do Jodie Comer đóng) bị cưỡng hiếp. Người vợ thống thiết kêu oan nhưng không ai lắng nghe nàng. Tức tối và dồn nén, người lính đã gửi lời thỉnh cầu đến vua Pháp và đòi tổ chức một trận đấu tay đôi với kẻ cưỡng bức vợ anh cho đến khi chết. Đó được xem là trận đấu hợp pháp cuối cùng trong lịch sử nước Pháp

Minh tinh Jodie Comer là một trong những nhân tố góp phần giúp The last duel đáng mong đợi năm nay Ảnh: BBC

Phim được ghi hình vào đầu năm nay và dự kiến khởi chiếu giới hạn vào ngày 25.12.2020 trước khi chiếu mở rộng vào ngày 8.1.2021 trên toàn thế giới . Quá trình ghi hình dự án đã gặp gián đoạn vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19