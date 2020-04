Lady Gaga cùng các sao thế giới tổ chức chương trình giúp nhân viên y tế

Sự kiện do Lady Gaga cùng các sao tổ chức có tên One World: Together at Home (tạm dịch: Một thế giới: Cùng nhau ở nhà) sẽ được chiếu trên nhiều kênh truyền hình và mạng kỹ thuật số toàn cầu vào ngày 18.4 tới, theo Reuters. Chương trình với mục đích gây quỹ hỗ trợ đội ngũ y tế chống dịch Covid-19, được dẫn dắt bởi 3 diễn viên hài kiêm MC Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon và Stephen Colbert.

Lady Gaga cho biết cô đã kêu gọi các danh ca, người nổi tiếng tham gia chương trình cũng như gọi đến Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO ) vào ngày 6.4 để công bố dự án. Các nhà tổ chức One World: Together at Home đã huy động được 35 triệu USD để giúp đỡ những người đang gặp khủng hoảng, Lady Gaga thông tin thêm. Số tiền này sẽ mang lại lợi ích cho Quỹ phản ứng đoàn kết chống Covid-19 của WHO. Mục tiêu của ban tổ chức là tiếp tục gây quỹ cho chương trình truyền hình sắp tới để người xem có thể ngồi nhà thưởng thức.

Elton John nhận lời tham dự chương trình Ảnh: Reuters

Chương trình One World: Together at Home có sự xuất hiện và biểu diễn của Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Chris Martin, David Beckham , Elton John, John Legend, Keith Urban, Stevie Wonder...

Cũng trong ngày 6.4, tác giả Harry Potter – nhà văn J.K.Rowling cho hay bà đã bình phục sau 2 tuần bị bệnh với các triệu chứng của dịch Covid-19. “Hai tuần qua, tôi có tất cả các triệu chứng của Covid-19 (dù chưa xét nghiệm) và nay đã hồi phục hoàn toàn”, J.K.Rowling viết trên tài khoản Twitter của mình. Bà cũng chia sẻ một video về kỹ thuật thở giúp mình kiểm soát các triệu chứng tồi tệ nhất. Kỹ thuật thở này được chồng bà, một bác sĩ ở Anh khuyên dùng.

Tác giả bộ truyện Harry Potter – J.K.Rowling Ảnh: Reuters