Lady Gaga hoàn tất quay phim ‘House of Gucci’ nhưng vướng lùm xùm với ‘Góa phụ đen’

Lady Gaga vừa kết thúc việc ghi hình cho bộ phim House of Gucci dự kiến ra rạp vào tháng 11.2021, theo People. House of Gucci thuộc thể loại tiểu sử tội phạm, do Ridley Scott (84 tuổi) đạo diễn, dựa theo cuốn sách The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed của tác giả Sara Gay Forden, xuất bản năm 2001.

Chiều 8.5, nữ ca sĩ 35 tuổi đã chia sẻ một bức ảnh trên Instagram chụp cô đang từ biệt đạo diễn Ridley Scott. “Đó là một sự kết thúc, Rid”, Lady Gaga viết bên cạnh bài đăng, kèm hashtag #HouseOfGucci.

Ảnh chụp Lady Gaga chia tay đạo diễn Ridley Scott ẢNH: PEOPLE

Nhiều thành viên đoàn phim chứng kiến khoảnh khắc chia tay giữa đạo diễn nổi tiếng người Anh và nữ ca sĩ của Bad Romance.

Trong khi đó, bạn diễn Jared Leto - người đóng vai nhà thiết kế thời trang Paolo Gucci - đánh dấu kết thúc việc quay phim bằng cách chia sẻ một bức ảnh tự sướng ở New York vào ngày 6.5.

House of Gucci kể câu chuyện của Maurizio Gucci (Adam Driver đóng), người đứng đầu hãng thời trang Gucci và vợ cũ Patrizia Reggiani (Lady Gaga), kết thúc bằng cái chết của Maurizio Gucci sau khi Patrizia thuê một sát thủ giết chồng. Phim còn có sự tham gia của Al Pacino, Jack Huston, Reeve Carney, Jeremy Irons…

Maurizio và Patrizia kết hôn năm 1973. Đến tháng 5.1985, doanh nhân này bỏ vợ để lấy một phụ nữ trẻ hơn sau 12 năm chung sống. Cuộc ly hôn của họ được hoàn tất vào năm 1991. Sau đó, vào năm 1995, Maurizio bị một sát thủ do Patrizia thuê bắn chết trên bậc thang bên ngoài văn phòng của ông ở Milan (Ý).

Patrizia Reggiani, nổi tiếng với biệt danh “Góa phụ đen”, bị kết tội dàn xếp vụ giết chồng cũ vào năm 1998 và nhận mức án 29 năm tù. Bà được trả tự do vào tháng 10.2016 sau khi thụ án 18 năm tù do có hành vi tốt.

Trước đó, Patrizia Reggiani (73 tuổi) từng lên tiếng về việc Lady Gaga đóng vai bà trong phim House of Gucci, khẳng định rằng Lady Gaga không hề liên hệ với bà. Patrizia nói với Hãng thông tấn quốc gia Ý Ansa: “Tôi khó chịu khi thấy Lady Gaga đóng vai tôi trong bộ phim mới của Ridley Scott mà không hề có sự nhã nhặn hay ý thức đến gặp tôi. Không liên quan gì đến tiền vì tôi sẽ không lấy một xu nào từ bộ phim. Gặp tôi là lẽ thường tình, thể hiện sự tôn trọng. Tôi tin rằng bất kỳ diễn viên giỏi nào trước tiên cũng nên tìm hiểu người mà họ muốn đóng. Thật không đúng khi không liên lạc với tôi. Tôi nói điều này với tất cả sự thông cảm và cảm kích mà tôi dành cho cô ấy”.

Lady Gaga vừa kết thúc việc ghi hình cho bộ phim House of Gucci ẢNH: PEOPLE

Sau khi Patrizia lên tiếng phản đối bộ phim, một thành viên khác trong gia đình, là chắt của Guccio Gucci (người sáng lập hãng thời trang Gucci năm 1921) tỏ ra nghi ngờ về ý định của dự án. Cô nói rằng cảm thấy lo lắng khi bộ phim khai thác cuộc sống riêng tư của những người thừa kế Gucci.

“Chúng tôi thực sự thất vọng. Tôi thay mặt gia đình Gucci nói chuyện này. Họ đang đánh cắp danh tính của một gia đình để kiếm lợi nhuận, để tăng thu nhập cho ngành công nghiệp điện ảnh của Hollywood... Gia đình chúng tôi có tiếng tăm, có quyền riêng tư. Chúng tôi có thể nói về mọi thứ, nhưng cần một ranh giới không thể vượt qua”, Patrizia nói với hãng thông tấn AP vào tháng trước.

Trước House of Gucci, Lady Gaga từng tham gia nhiều phim: A Star is Born (2018), Sin City: A Dame to Kill For (2014), Machete Kills (2013)…