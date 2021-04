Lady Gaga tham gia phim về vụ sát hại người thừa kế đế chế thời trang Gucci

Bức ảnh chụp Lady Gaga trong bộ trang phục cổ điển cùng bạn diễn Adam Driver. Lady Gaga vào vai Patrizia Reggiani, trong khi Adam Driver thể hiện ông trùm thời trang Maurizio Gucci.

Dựa trên cuốn tiểu thuyết The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed của Sara Gay Forden, phát hành năm 2001, bộ phim kể về triều đại thời trang - gia đình nổi tiếng thế giới Gucci và đưa ra nguyên nhân cái chết của Maurizio Gucci. Ông trùm thời trang bị bắn bên ngoài văn phòng của mình ở Milan (Ý) vào ngày 27.3.1995. Năm 1998 vợ cũ của ông là Patrizia Reggiani bị kết án 29 năm tù vì tội dàn xếp vụ ám sát. Reggiani được trả tự do vào tháng 10.2016 sau khi thụ án 18 năm.

Cảnh quay trong phim House of Gucci ở Ý ẢNH: IMDB

House of Gucci do Ridley Scott đạo diễn với phần tham gia diễn xuất của dàn sao: Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jack Huston, Jeremy Irons, Jared Leto, Salma Hayek… Ridley Scott (84 tuổi) nổi tiếng qua nhiều phim: Thelma&Louise, Gladiator, Black Hawk Down, American Gangster… House of Gucci dự kiến ra rạp vào tháng 11.2021.

Trước House of Gucci, vai diễn chính mới đây nhất trên màn ảnh của Lady Gaga trong phim A Star is Born (2018), đóng với Bradley Cooper. Bộ phim của đạo diễn Bradley Cooper giúp cô giành được giải Oscar cho Ca khúc gốc hay nhất và một đề cử Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Tháng 1.2021, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Ý Novella 2000, Patrizia Reggiani (73 tuổi) vui khi Lady Gaga vào vai diễn về bà và nhận xét rằng “vô cùng thích nữ ca sĩ”, ca ngợi “cô là một thiên tài”. Nhưng 2 tháng sau, Reggiani bày tỏ sự khó chịu khi Lady Gaga không gặp mặt bà trước khi thể hiện vai diễn.