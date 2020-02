Lady Gaga tình tứ bên bạn trai mới

Đầu tháng 1.2020, báo chí phương Tây bán tín bán nghi về một người đàn ông lạ mà nữ ca sĩ Lady Gaga bí mật hò hẹn, gặp mặt và không có chút ngại ngùng trong hành động trước ống kính phóng viên. Cho đến những ngày gần đây, khi nữ ca sĩ sinh năm 1986 công khai tình mới trước công chúng, danh tính người đàn ông đi chung với cô thời gian qua mới được hé mở.

Cụ thể, bạn trai mới của giọng ca Born this way tên là Michael Polansky. Cả hai bị bắt gặp tối 2.2 vừa qua khi cùng khoác tay nhau tiến đến công chúng ở sân vận động tại sự kiện thể thao đình đám Super Bowl LIV, thuộc thành phố Miami, bang Florida (Mỹ).

Điều gây bất ngờ là hình dáng, mái tóc và gương mặt của Michael Polansky giống hệt người đàn ông mà Lady Gaga cùng tình tứ thời gian qua. Theo nguồn tin mà Daily Mail cung cấp, ở các sự kiện tiền Super Bowl 2020, Michael Polansky luôn sát cánh để ủng hộ bạn gái mới của mình. Giọng ca 33 tuổi trong đêm xuất hiện cùng bạn trai ở sân vận động đã diện váy đen không tay, bó sát cơ thể, cô nhuộm tóc hồng và tỏ ra hết sức thoải mái, còn bạn trai nữ nghệ sĩ thì ăn mặc đơn giản.

Gia thế 'khủng’ của bạn trai Lady Gaga

So với các tình nhân trước của giọng ca Poker face, Michael Polansky cũng không hề kém cạnh nếu so về gia thế. Theo Page Six, có nguồn tin thân cận cho biết anh là người thông minh, vui tính, luôn biết chiều chuộng bạn gái. Trang tin này cũng tiết lộ, Michael Polansky tốt nghiệp đại học Harvard và hiện là một doanh nhân thành đạt. Anh là CEO của công ty Parker Group, do Sean Parker - giám đốc đời đầu của Facebook, điều hành. Cụ thể hơn, lĩnh vực mà bạn trai của nữ danh ca quyền lực nước Mỹ đảm nhận là công nghệ . Bên cạnh đó, trang Daily Mail cũng tiết lộ tiểu sử của anh trên LinkedIn cho hay anh đã hợp tác với Sean Parker hơn 10 năm qua.