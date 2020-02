Làng giải trí Anh 'dậy sóng' trước tin nữ MC đình đám tự tử ở tuổi 40

Trong một tuyên bố gửi truyền thông, gia đình Caroline Flack xác nhận sao nữ 40 tuổi đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở London (Anh) vào hôm 15.2 (giờ địa phương) đồng thời yêu cầu báo chí, công chúng tôn trọng quyền riêng tư. Sau khi cái chết của MC chương trình Love Island được xác nhận, tên của cô “phủ sóng” khắp các trang báo lớn nhỏ cũng như mạng xã hội. Nguyên nhân sự ra đi của người dẫn chương trình đình đám này ngay lập tức được tiết lộ là tự tử. Theo Daily Mail, tâm lý của Caroline Flack đã rất bất ổn, rối loạn trước khi chết. Một người bạn của MC này lo lắng cho tình hình của cô nên đã luôn bên cạnh người đẹp. Tuy nhiên, khi người này đột nhiên có việc ra ngoài để Caroline Flack một mình trong căn hộ và cô đã tìm đến cái chết.

Trang tin nước Anh cũng tiết lộ rằng trước khi chết vài giờ, Caroline Flack đã nhận được tin rằng mình phải đối mặt với phiên tòa xét xử liên quan đến cáo buộc hành hung tay vợt Lewis Burton - bạn trai cô. Ngôi sao sinh năm 1979 đã không sử dụng mạng xã hội từ hôm 25.12. Một ngày trước khi chết, cô đăng bức ảnh vui vẻ bên thú cưng trên trang Instagram sau thời gian “mất tích”. Người hâm mộ của MC này cứ ngỡ rằng Caroline Flack đã vượt qua quãng thời gian căng thẳng vì scandal hành hung bạn trai và dần trở nên lạc quan hơn.

Những bài đăng cũ trên Instagram cá nhân của Caroline Flack cho thấy nữ MC này gặp phải tình trạng tâm lý bất ổn từ nhiều tháng trước khi tự tử Ảnh: Instgaram NV

Tin tức về cái chết của cô khiến fan, đồng nghiệp không khỏi bất ngờ. Hàng loạt dòng trạng thái tiễn biệt, tiếc thương Caroline Flack ngập tràn trên mạng xã hội nước Anh. Cả ê-kip Love Island đều sốc trước tin xấu về người cộng sự của mình. “Caroline Flack là một thành viên rất được yêu mến trong ê-kíp Love Island. Xin gửi những lời cầu nguyện và chia buồn sâu sắc nhất của chúng tôi đến gia đình, bạn bè thân thiết của cô ấy”, một đại diện của ITV phát biểu với Variety. Các thí sinh từng tham gia Love Island như: Amber Gill, Daniel Williams, Anna Vakali, Zara Holland… cũng nhanh chóng gửi lời tiễn biệt Caroline Flack.

Caroline Flack sinh năm 1979, cô bắt đầu sự nghiệp là một diễn viên nhưng lại gặt hái được nhiều thành công với vai trò MC. Người đẹp 40 tuổi từng cầm trịch nhiều chương trình nổi tiếng tại Anh như: I’m a Celebrity… Get Me out of Here Now!, The Xtra Factor, Minute to Win It, Viral Tap… Đặc biệt, cô nổi tiếng với vai trò dẫn dắt chương trình Love Island từ năm 2015. Bên cạnh sự nghiệp MC đáng ngưỡng mộ, Caroline Flack còn được yêu mến bởi vẻ ngoài xinh đẹp, gợi cảm và duyên dáng. Năm 2015, cô từng xếp thứ 5 trong danh sách Những phụ nữ quyến rũ nhất do FHM bình chọn.

Caroline Flack từng chịu không ít điều tiếng, áp lực vì cáo buộc hành hung bạn trai cách đây ít lâu Ảnh: Instagram NV

Tháng 12.2019, Caroline Flack bị bắt vì hành hung bạn trai Lewis Burton. Ngôi sao 40 tuổi bị cấm liên lạc với bạn trai sau khi tình trẻ tố cô dùng một chiếc đèn đánh vào đầu mình. Tuy nhiên, người đẹp phủ nhận, cô được tại ngoại để chờ ngày xét xử vào tháng 3 tới. Sự việc từng gây xôn xao, bàn tán và Caroline Flack sau đó phải rời vai trò cầm trịch Love Island. Hôm 14.2, trước ngày Caroline Flack tự tử, bạn trai cô vẫn đăng ảnh hai người hẹn hò vui vẻ lên Instagram kèm dòng chữ: “Chúc mừng lễ tình nhân, yêu em”.

Cách đây ít giờ, Lewis Burton cũng phá vỡ sự im lặng trước sự ra đi của người yêu. Vận động viên này cho biết trái tim anh tan vỡ khi nghe tin dữ. Tay vợt 9X dành nhiều lời yêu thương cho nữ MC quá cố đồng thời khẳng định yêu cô bằng cả trái tim. Trong quá khứ, Lewis Burton vẫn luôn ra sức bảo vệ Caroline Flack trước cáo buộc hành hung đồng thời khẳng định hai người chưa từng chia tay dù xảy ra xích mích. “Tôi quá mệt mỏi với sự lạm dụng và những lời dối trá nhắm vào bạn gái của mình. Đây không phải một cuộc săn phù thủy, đây là cuộc sống một con người đấy”, vận động viên 27 tuổi từng bày tỏ.