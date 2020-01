Làng rau 400 năm ở Hội An thành điểm tham quan du lịch

Nằm cách phố cổ Hội An 2,5 km về hướng đông bắc, Trà Quế là làng nghề trồng rau hình thành cách đây hơn 400 năm. Với mức giá 35.000 đồng/vé, khách tham quan sẽ được trải nghiệm quy trình trồng rau lâu đời của người dân Trà Quế, tham quan các điểm di tích lịch sử - văn hóa gắn liền với quá trình phát triển của làng... Làng rau được quản lý theo hướng thân thiện với môi trường.

Dịp này, cũng tại làng rau Trà Quế, chính quyền TP.Hội An chào đón đoàn khách đầu tiên tham quan Hội An năm 2020. Đó là 19 du khách Ý do Công ty Hội An Travel phụ trách hướng dẫn.