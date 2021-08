Lắt léo chữ nghĩa: Vu Lan có nguồn gốc từ đâu ?

Một số nhà nghiên cứu khác giải thích: ullambana, nghĩa là đảo huyền 倒懸 (treo ngược) hay cứu đảo huyền 救倒懸 (cứu những linh hồn bị hình phạt treo ngược). Trong nhiều cuốn sách, ullambana không chỉ được giải thích là treo ngược (to hang upside down), treo lơ lửng lộn ngược (to be suspended upside down), treo đầu lộn ngược (suspendu tête en bas), mà còn có nghĩa là giải thoát những vong hồn đang bị treo ngược (rescuing those who are hanging upside-down) hoặc ngày giải thoát những vong hồn đang bị treo ngược (the day for releasing those who are hanging upside-down)…