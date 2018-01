Theo đó, huyện Sóc Sơn đã quyết định sẽ làm lễ sớm, dâng hương từ 7 giờ kém 15 phút sáng và khai hội vào đúng 7 giờ. Lễ hội cũng không có phần rước lễ từ đền Thượng xuống đền Hạ và đền Mẫu, vì đã từng có hiện tượng thanh niên tấn công đoàn rước để cướp lộc những năm trước.

Trả lời băn khoăn của một số PV về việc làm như vậy sẽ không đúng truyền thống của ông cha, ông Mạnh cho biết việc đưa lễ xuống đền Hạ và đền Mẫu để tạ vẫn sẽ được thực hiện theo đúng truyền thống, nhưng sẽ diễn ra vào thời điểm thích hợp (không được tiết lộ) để tránh tình trạng lộn xộn. Lý do phương án này được chọn do năm 2017 huyện đã phải huy động đến 300 công an, chưa kể đến lực lượng tình nguyện viên rất lớn, để duy trì trật tự.

"Chúng tôi đã giải thích rất nhiều lần, cướp để có lộc thì không có, thậm chí còn rất phản văn hóa. Ý nghĩa của lễ hội mất đi rất nhiều vì những hành vi trên. Nếu để đoàn rước đến đền Hạ và đền Mẫu thì phải phát lộc, mà với mấy vạn người như vậy thì không đủ, sẽ lại thành tranh cướp. Chúng tôi đang quyết tâm thay đổi nhận thức của du khách về việc này", ông Mạnh thông tin thêm.

Cũng liên quan đến tình trạng cướp lộc có xảy ra tại lễ hội chùa Hương năm trước, Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hậu cho biết hiện tượng này từ trước đến nay chưa bao giờ có ở chùa Hương, nhưng đã xảy ra vào năm 2017.

“Ban đầu là sư ông phát lộc, sau đó ai cũng muốn được lộc, xô đẩy nhau vào thì thành cướp lộc. Ngay sau đó, chúng tôi đã có báo cáo Sở VH-TT-DL cũng như các ban, ngành của TP; đề nghị Ban trị sự Phật giáo huyện Mỹ Đức có kiểm điểm. Năm nay, chúng tôi sẽ đưa vào chương trình giao ban, quán triệt, nhắc nhở không được xảy ra việc tương tự”, ông Hậu khẳng định.

Theo ông Hậu, năm 2017, lễ hội chùa Hương đã thu hút khoảng 1,5 triệu du khách, thu về khoảng 20 tỉ đồng tiền vé (mệnh giá 80.000 đồng/vé). Năm nay, Mỹ Đức đặt mục tiêu thu hút nhiều du khách hơn bằng cách thức tổ chức lễ hội khoa học và trật tự hơn.

